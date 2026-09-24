{"_id":"6ab50d3defd6fec4500f9ff8","slug":"bigg-boss-20-rhiti-trolled-for-abusing-during-diss-battle-mahi-vijs-heart-melts-for-young-2026-09-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिग बॉस 20: शो में गाली देने पर रीति हो रहीं ट्रोल, यंग के लिए क्यों पिघला माही का दिल? जानें अपडेट्स","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन मेकर्स ने शो से जुड़े कुछ प्रोमो वीडियोज शेयर किए हैं। जहां एक वीडियो में प्यार भरी बातें देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरे वीडियो में जमकर हंगामा और गाली-गलौज देखने को मिल रही है। जानिए क्या है पूरा मामला।

गुल्लू ने ईशा को कहा ग्रीन फ्लैग

शेयर हुए पहले प्रोमो में गुल्लू ईशा रिखी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में गुल्लू ईशा को ग्रीन फ्लैग कहकर बुलाते हैं फिर कहते हैं कि लड़के आपस में इतनी तारीफ कर ही नहीं सकते। इसके बाद ईशा और कनिका कहती हैं कि लड़कों की आंखें सुंदरता की तारीफ नहीं कर सकती। लड़कियों की आंखें करती हैं।



इसके बाद ईशा कहती हैं कि ये लोग बस आशिकी में तारीफ कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। इस पर कनिका कहती हैं, 'देख मुझे तो आखिरी दिन तक तारीफें मिली थी। जब मैं छोड़ कर भी जा रही थी तो भी उसने बोला था कि बॉम्ब तो तू है।

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यंग के लिए पिघला माही का दिल

इसके बाद दूसरे वीडियो में माही विज और उदिति सिंह के बीच बातचीत देखने को मिलती है। माही उदिति से पूछती हैं कि तुम्हें क्या लगता है यंग मुझसे अब भी प्यार करता है? इस पर उदिति 'करता होगा' कहकर जवाब देती हैं।



इसके बाद माही पूछती हैं कि क्या तुम्हें लगता है मैं उससे प्यार करती हूं? इस पर उदिति कहती हैं, 'हां, इसीलिए ध्यान जा रहा है।' इसके बाद माही कहती हैं, 'मेरा भाई भी ऐसा है। वो भी नाराज होता है लेकिन मुझे देखकर पिघल जाता है।'



इसके बाद उदिति कहती हैं, 'लेकिन ये तो लंबा चल रहा है, जितने दिन पहले हुई थी लड़ाई।' इस पर माही कहती हैं, 'पूछूं?' तो उदिति कहती हैं कि आपका दिल पिघल रहा है तो क्यों नहीं।

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