धुरंधर कैफे: आलम भाई और हमजा के चाय के अड्डे पर दूर-दूर से पहुंच रहे पर्यटक, जानें कहां है वाशमा बट वायरल कैफ?

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने दर्शकों को पाकिस्तान के ल्यारी शहर से परिचय कराया था। फिल्म के गानें और फिल्म से जुड़ी कई खास चीजें फैंस के बीच काफी पॉपुलर हुईं। अब लेह में ‘धुरंधर’ से प्रेरित कैफे का पता लगा है। जानें क्या है पूरा मामला?

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लद्दाख पहुंचा यलीना और हमजा का चार्म

फिल्म ‘धुरंधर’ का गाना ‘गहरा हुआ’ ने फैंस के दिल में गहरा असर छोड़ा था। इस गाने की लोकेशन लद्दाख में फिल्माई गई थी। जो की सिंधु नदी के पास है। गाने के रिलीज होने के बाद से ही यह एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदल गई है। इसी मौके का फायदा उठाते एक कैफे ने ‘धुरंधर कैफे’ नाम रख लिया। फिल्म में जहां हमजा और आलम भाई बैठ कर चाय पीते थे। मॉल रोड पर हलचल भरे लेह बाजार के बीच स्थित यह वाशमा बट कैफे अब लद्दाख घूमने आने वाले युवाओं, परिवारों और धुरंधर प्रेमियों के लिए एक पसंदीदा जगह बन गया है।