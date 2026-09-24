फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Rakhi Sawant Questions Govinda Visit With Komal Rani Says He Should Be With Wife Sunita

वायरल वीडियो: ‘अपनी पत्नी को लेकर...’, गोविंदा के साथ कोमल रानी को देख भड़कीं राखी सावंत, रिश्ते पर कही ये बात

Thu, 24 Sep 2026 05:58 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Thu, 24 Sep 2026 05:58 PM IST
सार

Govinda-Komal Rani Viral Video: हाल ही में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे थे। अब इस मामले पर राखी सावंत ने गोविंदा का विरोध करते हुए कई वीडियो पोस्ट किए हैं। जानिए उन्होंने क्या कहा। 

विज्ञापन
Rakhi Sawant Questions Govinda Visit With Komal Rani Says He Should Be With Wife Sunita
गोविंदा, कोमल रानी और राखी सावंत - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राखी सावंत अक्सर अपने बेबाक अंदाज और बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। अब उन्होंने गोविंदा के कोमल रानी के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करने पर सवाल खड़े किए हैं। जानिए क्या है पूरा मामला। 
विज्ञापन


कोमल के साथ दर्शन को पहुंचे थे गोविंदा
गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दोनों को मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन करते हुए साथ देखा गया था। इसका वीडियो सामने आने के बाद अब राखी ने पोस्ट कर गोविंदा पर तंज कसा है। 
विज्ञापन

Rakhi Sawant Questions Govinda Visit With Komal Rani Says He Should Be With Wife Sunita
गोविंदा और रानी स्वर्णकार - फोटो : सोशल मीडिया
अरे चिची भैया, क्या हो गया आपको?
राखी ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, 'ये बहुत गलत बात है गोविंदा जी। अपनी बीवी को लेकर जाना चाहिए, जिसके साथ आपने 40 साल गुजारे हैं।'

इसके बाद राखी ने गोविंदा को उनके मशहूर निकनेम से बुलाते हुए उनसे सवाल किया कि वह कोमल के साथ लालबागचा राजा क्यों गए। उन्होंने कहा, 'अरे चिची भैया, क्या हो गया आपको? इतने बड़े लालबागचा के गणपति में आप वो रूपा, कोमल... को लेकर गए। कौन है वो? आप अपनी बीवी को लेकर घूमो ना, सुनीता जी को।'
विज्ञापन

Rakhi Sawant Questions Govinda Visit With Komal Rani Says He Should Be With Wife Sunita
गोविंदा और रानी स्वर्णकार - फोटो : सोशल मीडिया
आप सब कुछ भूल जाओ यार
राखी ने गोविंदा और सुनीता की लंबी शादी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों के दो बच्चे हैं और उन्हें अपने बीच की पुरानी बातों को भुलाकर रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। राखी ने कहा, 'वो भी खामोश हो गई है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आप सब कुछ भूल जाओ यार।'

देखें वीडियो- 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Kishan Panday (@kisan_pandey123456)


ये भी पढ़ें- वायरल वीडियो: ‘इंसान धोखेबाज...’, गोविंदा-रानी के लालबागचा राजा दर्शन करने पर सुनीता का तंज? कही बड़ी बात
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed