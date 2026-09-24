वायरल वीडियो: ‘अपनी पत्नी को लेकर...’, गोविंदा के साथ कोमल रानी को देख भड़कीं राखी सावंत, रिश्ते पर कही ये बात

राखी सावंत अक्सर अपने बेबाक अंदाज और बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। अब उन्होंने गोविंदा के कोमल रानी के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करने पर सवाल खड़े किए हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।

कोमल के साथ दर्शन को पहुंचे थे गोविंदा गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दोनों को मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन करते हुए साथ देखा गया था। इसका वीडियो सामने आने के बाद अब राखी ने पोस्ट कर गोविंदा पर तंज कसा है।

अरे चिची भैया, क्या हो गया आपको?

राखी ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, 'ये बहुत गलत बात है गोविंदा जी। अपनी बीवी को लेकर जाना चाहिए, जिसके साथ आपने 40 साल गुजारे हैं।'



इसके बाद राखी ने गोविंदा को उनके मशहूर निकनेम से बुलाते हुए उनसे सवाल किया कि वह कोमल के साथ लालबागचा राजा क्यों गए। उन्होंने कहा, 'अरे चिची भैया, क्या हो गया आपको? इतने बड़े लालबागचा के गणपति में आप वो रूपा, कोमल... को लेकर गए। कौन है वो? आप अपनी बीवी को लेकर घूमो ना, सुनीता जी को।'