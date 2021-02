जानिए क्या है #Me Too कैंपेन, कैसे हुई इसकी शुरुआत और क्या हैं कानूनी प्रावधान

{"_id":"602d289e8ebc3ee9137959c4","slug":"what-is-me-too-movement-and-why-it-was-started-by-whom-and-what-is-the-legal-options-available","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u0948 #Me Too \u0915\u0948\u0902\u092a\u0947\u0928, \u0915\u0948\u0938\u0947 \u0939\u0941\u0908 \u0907\u0938\u0915\u0940 \u0936\u0941\u0930\u0941\u0906\u0924 \u0914\u0930 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u0948\u0902 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u0940 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

क्या है #Me Too कैंपेन, कैसे हुई इसकी शुरुआत और क्या हैं कानूनी प्रावधान - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दर्ज कराए गए मानहानि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के साथ ही बुधवार को देशभर में #Me Too यानी (मी टू) एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। मी टू महज एक शब्द नहीं है। यह महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा एक बड़ा आंदोलन है। भारत में मी टू कैंपेन के दौरान पत्रकार प्रिया रमानी द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री एमजे अकबर को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। आइए जानते हैं क्या है #Me Too कैंपेन और कैसे हुई इसकी शुरुआत ...