सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग: कैसे संग्रहित पानी को कीटाणु मुक्त बना रही तकनीक? एक छात्रा की पहल के बारे में जानिए

सामुदायिक प्रभाव और स्वास्थ्य सुधार

कुसुमपुर पहाड़ी में यह प्रणाली अब 700 से ज्यादा घरों और 5,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। निगरानी के दौरान 300 से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य में सुधार दर्ज किया गया है। यह परियोजना लोगों को साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने में मदद कर रही है।



देविका राज बत्रा की यह पहल दिखाती है कि छात्र विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल कर वास्तविक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस यूनिट की प्रभावशीलता वैज्ञानिक जांच और जमीन पर जुटाए गए आंकड़ों से भी साबित हुई है। पानी की गुणवत्ता बेहतर होने से स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ा है।

प्रारंभिक निवेश और विस्तार योजना

परियोजना ने एक प्रारंभिक वाणिज्यिक परीक्षण भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसे उद्यमी अमन गुप्ता से 7 लाख रुपये का एंजेल निवेश प्राप्त हुआ है। यह निवेश मॉडल की स्केलिंग क्षमता में विश्वास का संकेत देता है, बजाय इसके कि यह केवल एक शोध प्रोटोटाइप बना रहे। इस विस्तार को 70 अमृत एंबेसडर के एक प्रशिक्षित नेटवर्क के माध्यम से संभाला जा रहा है। ये एंबेसडर स्थापित इकाइयों का रखरखाव करते हैं। यह वितरण और सर्विसिंग परत कई हार्डवेयर उद्यमों के लिए बनाना मुश्किल होता है। बत्रा की टीम का अनुमान है कि अधिक यूनिटों के उत्पादन और स्थापना के साथ यह दृष्टिकोण 10,000 से अधिक निवासियों तक पहुंच सकता है।

जल प्रौद्योगिकी में एक नया मॉडल

जल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, जहां उपयोग के स्थान पर कीटाणुशोधन लंबे समय से उपभोज्य वस्तुओं या ग्रिड बिजली पर निर्भर रहा है, वहां यह सबमर्सिबल यूवी-सी एलईडी प्रणाली एक नया मॉडल प्रस्तुत करती है। इसे रुक-रुक कर आपूर्ति के लिए बनाया गया है और स्थानीय संचालकों द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। यह एक ऐसा मॉडल है जिस पर ध्यान देना चाहिए। यह किसी कॉर्पोरेट लैब में शुरू नहीं हुआ, बल्कि एक छात्रा की इस जिद से शुरू हुआ कि विज्ञान को फील्ड में खरा उतरना चाहिए। यह परियोजना कम लागत वाली, रासायनिक मुक्त, सेमीकंडक्टर-आधारित कीटाणुशोधन यूनिट है। इसमें स्वतंत्र वैज्ञानिक मान्यता, प्रारंभिक निवेश और स्थानीय संचालकों द्वारा बनाए रखा गया एक कार्यशील सामुदायिक परिनियोजन शामिल है।