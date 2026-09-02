नीट यूजी 2027: एक करोड़ से ज्यादा बच्चों की परीक्षा 100 दिन में कराना मुश्किल, एनटीए ने मांगी स्पष्ट नीति

एजेंसी के पास करीब 25 से ज्यादा दाखिला और भर्ती परीक्षा

एनटीए, जेईई मेन, नीट यूजी, सीयूईटी यूजी, सीयूईटी पीजी, यूजीसी नेट, सीएसआईआर यूजीसी नेट, सीएमएटी समेत कई अन्य दाखिला परीक्षाएं करवाती है। इसके अलावा, नौकरी की भर्ती परीक्षाएं भी आयोजित करती है। इन सभी में करीब एक करोड़ के आसपास उम्मीदवार शामिल होते हैं।



चीन के गाओकाओ से ऐसे अलग है एनटीए...चीन का शिक्षा मंत्रालय 12वीं के बाद आगे दाखिले के लिए गाओकाओ परीक्षा करवाता है। दो दिन तक चलने वाली पेपर-पेन आधारित परीक्षा में करीब सवा करोड़ छात्र शामिल होते हैं। लेकिन इस दौरान चीन में कर्फ्यू का माहौल होता है। लेकिन भारत का एनटीए साल भर में उतनी ही अलग-अलग परीक्षाएं करवाती है, लेकिन कई बार अव्यवस्था हो जाती है।

सरकार ने 2017 में एकमुश्त दिए थे 25 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में गठित एनटीए को एक सेल्फ फाइनेंस एजेंसी के रूप में मंजूरी दी थी। इसके गठन के समय सरकार ने 25 करोड़ रुपये का एकमुश्त बजट भी दिया था। बिजनेस रूल के मुताबिक, इसके बाद सारे खर्चें एनटीए को खुद उठाने थे। इसमें विभिन्न एजेंसियों की परीक्षाओं और ऑनलाइन आवेदन पत्र की फीस से प्राप्त होने वाली धनराशि से सारे खर्चें चलाने थे। हालांकि, अब यदि एनटीए को इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बनाने की मंजूरी मिलती है तो उसके लिए पहले कैबिनेट से बजट पास करना पड़ेगा।