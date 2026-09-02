नई दिल्ली: स्कूली छात्रा की पहल से बदली बस्ती की तस्वीर, 10 हजार से अधिक लोगों तक पहुंचा स्वच्छ पानी

पानी को स्टोर करते समय गंदा होने से बचाता है सिस्टम

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300 से अधिक स्वास्थ्य सुधार दर्ज

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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान

देविका ने एक खास यूवी-सी एलईडी आधारित पानी साफ करने वाला उपकरण तैयार किया है, जिसे पानी रखने वाली टंकियों और कंटेनरों में लगाया जाता है। यह उपकरण पानी में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं और बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। कुसुमपुर पहाड़ी जैसे इलाकों में लोगों को अक्सर टैंकरों से पानी मिलता है। ऐसे में पानी को जमा करके रखने के दौरान उसके दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है। यह तकनीक उसी समय पानी को साफ रखने का काम करती है, जब लोग उसे अपने घरों में स्टोर करते हैं और इस्तेमाल करते हैं।प्रोजेक्ट अमृत के अनुसार, इस पहल के शुरू होने के बाद उपयोगकर्ताओं के बीच 300 से अधिक स्वास्थ्य सुधार दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े क्षेत्र में की गई निगरानी और रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किए गए हैं। इस परियोजना की खास बात यह है कि इसे समुदाय की भागीदारी से संचालित किया जा रहा है, जिससे यह केवल एक बार की स्थापना न रहकर लगातार चलने वाली सेवा बन गई है।देविका के इस कार्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। उन्हें ब्रिटिश साइंस एसोसिएशन की ओर से गोल्ड CREST अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान परियोजना की माइक्रोबायोलॉजिकल जांच और फील्ड वैलिडेशन के आधार पर दिया गया। इसके अलावा प्रोजेक्ट अमृत को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए भी नामित किया जा चुका है।इस पहल को कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों का समर्थन भी मिला है। इनमें लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल, लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज, दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और दिल्ली नगर निगम के पार्षद कृष्ण जाखड़ शामिल हैं।