अंतिम दिनों में बिना योजना के पढ़ाई करने से समय तो खर्च होता है, लेकिन सभी विषयों का सही तरीके से अभ्यास नहीं हो पाता। इससे बचने के लिए दिन को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। सुबह का समय इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों के रिवीजन के लिए रखें। दोपहर में करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश से जुड़ी घटनाओं और महत्वपूर्ण तथ्यों को दोहराएं। शाम को मॉक टेस्ट, पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र और सीसैट के सवाल हल करें। हर दिन के लिए छोटे लक्ष्य तय करें और रात में देखें कि कितने लक्ष्य पूरे हुए। जो टॉपिक छूट गए हैं, उन्हें अगले दिन की योजना में शामिल करें।