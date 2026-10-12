नीट पीजी काउंसलिंग 2026: चॉइस फिलिंग में कैसे चुनें कॉलेज और कोर्स? चुनाव करते समय ये पांच बातें जरूर चेक करें

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नीट पीजी काउंसलिंग 2026 में दाखिले के लिए विकल्प भरते समय सबसे पहले अपनी रुचि और भविष्य की योजना को समझें। एमडी, एमएस या अन्य स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में से अपनी पसंद तय करें। इसके बाद संबंधित विषय के पाठ्यक्रम, पढ़ाई के तरीके और प्रशिक्षण की सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाएं। केवल किसी कॉलेज की लोकप्रियता देखकर पाठ्यक्रम न चुनें। यह भी जांचें कि संबंधित विभाग में पढ़ाई के साथ मरीजों के उपचार का कितना व्यावहारिक अनुभव मिलता है। सही पाठ्यक्रम का चुनाव आगे की विशेषज्ञता और चिकित्सा करियर के लिए महत्वपूर्ण है।

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