केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों (डीएनटी) के विद्यार्थियों को पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवॉर्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया (पीएम-यशस्वी) के तहत आर्थिक सहायता देती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक कठिनाइयों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होने से रोकना है। इसके तहत स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज स्तर तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सहायता दी जाती है।

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पीएम-यशस्वी योजना के कितने प्रकार की है?

योजना के अंतर्गत स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को सालाना अधिकतम 1.25 लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति मिल सकती है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए आवेदन और सत्यापन से जुड़ी तारीखें दी गई हैं।

इस योजना के पांच प्रमुख घटक हैं:

पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कूलों में उच्च श्रेणी की शिक्षा के लिए सहायता कॉलेजों में उच्च श्रेणी की शिक्षा के लिए सहायता ओबीसी वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा

पीएम-यशस्वी छात्रवृत्ति के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

स्कूलों में उच्च श्रेणी की शिक्षा वाले घटक के तहत आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

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आवेदक ओबीसी, ईबीसी या डीएनटी वर्ग से संबंधित होना चाहिए।

विद्यार्थी कक्षा 9, 10, 11 या 12 में पढ़ रहा हो।

उसका नाम उच्च श्रेणी के विद्यालयों की योजना के तहत चिह्नित स्कूल में होना चाहिए।

परिवार की सभी स्रोतों से सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

छात्रवृत्ति का चयन उपलब्ध सीटों के आधार पर योग्यता के अनुसार किया जाएगा।

कुल छात्रवृत्तियों में कम से कम 30 प्रतिशत लड़कियों के लिए आरक्षित हैं।

कक्षा के अनुसार कितनी मिलेगी छात्रवृत्ति?

छात्रवृत्ति की राशि विद्यार्थी की कक्षा के आधार पर तय होती है। इसमें शिक्षण शुल्क, छात्रावास शुल्क और स्कूल से जुड़े अन्य पात्र खर्च शामिल होते हैं।

कक्षा अधिकतम सालाना छात्रवृत्ति कक्षा 9 और 10 75,000 रुपये कक्षा 11 और 12 1,25,000 रुपये

कॉलेज स्तर पर उच्च श्रेणी की शिक्षा वाले घटक के तहत विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क, रहने के खर्च, किताबों और स्टेशनरी के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा निर्धारित सीमा और पात्रता शर्तों के अनुसार कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने के लिए एकमुश्त सहायता भी मिलती है।

किन राज्यों के विद्यार्थी अभी कर सकते हैं आवेदन?

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 अक्तूबर 2026 से शुरू हुई थी। पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तारीख 15 नवंबर 2026 दर्ज थी। हालांकि, 24 नवंबर 2026 की ताजा जानकारी के मुताबिक, राजस्थान, केरल और कर्नाटक को छोड़कर अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए नए आवेदन खुले होने की जानकारी दी गई है। इन तीन राज्यों के विद्यार्थियों को आवेदन से संबंधित अगले अपडेट का इंतजार करना होगा। अभ्यर्थियों को अपने राज्य के लिए पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन की स्थिति अवश्य चेक करनी चाहिए।



पीएम-यशस्वी छात्रवृत्ति 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें

प्रक्रिया तारीख आवेदन शुरू होने की तारीख 22 अक्तूबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख (पोर्टल पर सूचीबद्ध) 15 नवंबर 2026 आवेदन में कमियां सुधारने का सत्यापन 30 नवंबर 2026 संस्थान स्तर पर सत्यापन 30 नवंबर 2026 राज्य/मंत्रालय स्तर पर सत्यापन 15 दिसंबर 2026

पीएम-यशस्वी छात्रवृत्ति 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

पात्र विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है: