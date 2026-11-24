आयुष प्रवेश केंद्रीय काउंसलिंग समिति (एएसीसीसी) ने एआईएपीजीईटी काउंसलिंग 2026 के दूसरे चरण का सीट आवंटन परिणाम 24 नवंबर को जारी कर दिया है। स्नातकोत्तर आयुष पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट aaccc.gov.in पर जाकर अपना सीट आवंटन परिणाम देख सकते हैं। समिति ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग सीट आवंटन परिणाम पीडीएफ जारी किए हैं।

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एआईएपीजीईटी राउंड-2 के लिए रिपोर्टिंग कब करनी होगी?

अभ्यर्थी अपने संबंधित पाठ्यक्रम की पीडीएफ डाउनलोड करके आवंटित संस्थान, पाठ्यक्रम और प्रवेश से जुड़ी अन्य जानकारियां देख सकते हैं। यह काउंसलिंग भाग लेने वाले आयुष संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) की सीटों के तहत स्नातकोत्तर एमडी और एमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।

दूसरे चरण में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को 25 से 29 नवंबर 2026 के बीच अपने आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना होगा। इस दौरान उन्हें प्रवेश से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। चारों पाठ्यक्रमों के लिए रिपोर्टिंग की तारीखें समान हैं।

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पाठ्यक्रम रिपोर्टिंग की तारीख आयुर्वेद 25 से 29 नवंबर सिद्ध 25 से 29 नवंबर यूनानी 25 से 29 नवंबर होम्योपैथी 25 से 29 नवंबर

अभ्यर्थियों को अपने आवंटित कॉलेज की ओर से जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा। निर्धारित समय के भीतर रिपोर्टिंग और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।

सीट आवंटन परिणाम पीडीएफ में कौन-कौन सी जानकारियां होंगी?

एआईएपीजीईटी राउंड-2 सीट आवंटन परिणाम की पीडीएफ में अभ्यर्थियों और उन्हें आवंटित सीटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। इनमें शामिल हैं:

अखिल भारतीय रैंक

आवंटित कोटा

आवंटित संस्थान का नाम

आवंटित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

आवंटित श्रेणी

अभ्यर्थी की श्रेणी

सीट आवंटन से संबंधित टिप्पणी

दूसरे चरण में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित तारीखों के भीतर रिपोर्टिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि वे प्रवेश की आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकें।

एआईएपीजीईटी राउंड-2 सीट आवंटन परिणाम 2026 कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना सीट आवंटन परिणाम देख सकते हैं: