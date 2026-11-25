नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू), दिल्ली ने ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (एआईएलईटी) 2027 के एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी जारी की है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर उम्मीदवार लॉगिन के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। पंजीकृत अभ्यर्थी 6 दिसंबर तक लॉगिन पोर्टल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए पंजीकरण आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी।

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