माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ओडिशा (बीएसई ओडिशा) ने ओडिशा माध्यमिक विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा (ओएसएसटीईटी) 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड के अनुसार, इस परीक्षा में कुल 44,298 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 79.15 रहा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना परिणाम और उत्तीर्ण होने की स्थिति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseodisha.ac.in और bseodisha.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने लॉगिन विवरण दर्ज करने होंगे।

परीक्षा में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए?

बीएसई ओडिशा की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पेपर-1 और पेपर-2 के लिए कुल 59,357 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 55,968 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 3,389 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। ओएसएसटीईटी 2026 का आयोजन 30 सितंबर 2026 को किया गया था। यह परीक्षा ओडिशा में शिक्षक पदों के लिए अपनी पात्रता स्थापित करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की गई थी।

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पेपर-वार कितने अभ्यर्थी हुए उत्तीर्ण?

पेपर-वार परिणाम के अनुसार, पेपर-1 में 41,192 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। इस पेपर का उत्तीर्ण प्रतिशत 79.19 रहा। वहीं, पेपर-2 में 3,106 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की और इसका उत्तीर्ण प्रतिशत 78.65 दर्ज किया गया।

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विवरण पेपर-1 पेपर-2 पंजीकृत अभ्यर्थी 55,193 4,164 परीक्षा में उपस्थित 52,019 3,949 अनुपस्थित अभ्यर्थी 3,174 215 उत्तीर्ण अभ्यर्थी 41,192 3,106 उत्तीर्ण प्रतिशत 79.19% 78.65%

ओएसएसटीईटी परिणाम 2026 कैसे देखें और अंकपत्र डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले बीएसई ओडिशा की आधिकारिक वेबसाइट bseodisha.ac.in पर जाएं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध 'लेटेस्ट अपडेट्स' अनुभाग खोलें। यहां 'OSSTET Examination Result 2026' लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद परिणाम लॉगिन पृष्ठ खुलेगा। अपना रोल नंबर और जन्मतिथि या मांगे गए अन्य विवरण दर्ज करें। 'Find Results' विकल्प पर क्लिक करें। स्क्रीन पर आपका परिणाम और उत्तीर्ण होने की स्थिति दिखाई देगी। परिणाम डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

डिजिटल प्रमाणपत्र कब से डाउनलोड कर सकेंगे?

बीएसई ओडिशा ने ओएसएसटीईटी 2026 के डिजिटल प्रमाणपत्र डाउनलोड करने का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी 25 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने डिजिटलीकृत प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे। प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। डिजिटल प्रमाणपत्र तब तक उपलब्ध रहेंगे, जब तक बोर्ड संबंधित प्रमाणपत्रों की मुद्रित प्रतियां वितरित नहीं कर देता।

अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी कब तक डाउनलोड कर सकेंगे ओएमआर उत्तर-पत्रक?

जो अभ्यर्थी ओएसएसटीईटी 2026 में उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं, वे भी अपने परीक्षा संबंधी अभिलेख देख सकेंगे। बोर्ड की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ऐसे अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से अपनी ओएमआर उत्तर-पत्रक डाउनलोड कर सकते हैं। यह सुविधा 2 दिसंबर 2026 को शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद अभ्यर्थी इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगे।