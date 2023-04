UP Board Result 2023: यूपी बोर्ड रिजल्ट में हो गए हैं फेल या मिले हैं कम मार्क्स तो न हों निराश; करें यह काम

UP Board Result 2023 Out; Now What's Next?: यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी किया जा चुका है। यूपी बोर्ड के कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पास नहीं हो सके हैं, या कुछ ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक-दो विषयों में ही फेल हुए जबकि बाकी विषयों में उनके अच्छे मार्क्स हैं।

ऐसे में स्टूडेंट्स तनाव में आ जाते हैं। कई छात्र निराशा में डूब कर गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जिंदगी बहुत लंबी है और सफलता के अवसर भी हजारों हैं। कोई एग्जाम आपका भविष्य तय नहीं कर सकता है।