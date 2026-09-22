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Hindi News ›   Education ›   Odisha School Holiday: Schools, Anganwadi Centres Closed Till September 24 Amid Rain Alert

स्कूल की छुट्टी: इस राज्य में 24 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल-आंगनबाड़ी केंद्र, भारी बारिश का अलर्ट जारी

Tue, 22 Sep 2026 02:16 PM IST
आकाश कुमार पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 22 Sep 2026 02:16 PM IST
सार

School Holiday: ओडिशा में भारी बारिश के अलर्ट के चलते कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मलकानगिरी में 24 सितंबर तक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। दक्षिणी ओडिशा में 23 से 25 सितंबर तक रेड अलर्ट जारी किया गया है।
 

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Odisha School Holiday: Schools, Anganwadi Centres Closed Till September 24 Amid Rain Alert
School Closed News - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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Odisha School Closed: ओडिशा में भारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। दक्षिणी और तटीय इलाकों में खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने आपदा से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं।

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मौसम विभाग के मुताबिक, बारिश का दौर 25 सितंबर तक जारी रह सकता है। इसे देखते हुए खुर्दा, जगतसिंहपुर, गंजाम और गजपति जिला प्रशासन ने एक दिन के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। वहीं, मलकानगिरी में 24 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र भी 24 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है।

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इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल

भारी बारिश के अनुमान के चलते अलग-अलग जिलों में स्कूल बंद रखने की अवधि अलग-अलग तय की गई है।

 

जिला स्कूलों की स्थिति
खुर्दा एक दिन के लिए बंद
जगतसिंहपुर एक दिन के लिए बंद
गंजाम एक दिन के लिए बंद
गजपति एक दिन के लिए बंद
मलकानगिरी 24 सितंबर तक बंद


हालांकि, स्कूलों के शिक्षक और दूसरे कर्मचारी ड्यूटी पर आएंगे। प्रधानाचार्यों को रोस्टर के आधार पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि स्कूल भवन जरूरत पड़ने पर किसी भी समय उपलब्ध रहें और आपात स्थिति में उनका इस्तेमाल किया जा सके।
 

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24 सितंबर तक बंद रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र

ओडिशा में आंगनबाड़ी केंद्र भी 24 सितंबर तक बंद रहेंगे। यह फैसला भारी बारिश और संभावित आपदा को देखते हुए लिया गया है।

22 सितंबर को होगी नेशनल रूरल टैलेंट स्कॉलरशिप परीक्षा
भारी बारिश के अलर्ट के बीच नेशनल रूरल टैलेंट स्कॉलरशिप परीक्षा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार 22 सितंबर को होगी। परीक्षा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ही आयोजित की जाएगी।

कोरापुट और कालाहांडी जिलों में अधिकारियों ने शिक्षकों को 25 सितंबर तक अपनी तैनाती वाली जगह नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है।

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11 इलाकों में हाई अलर्ट

ओडिशा की मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी के बाद 11 इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

मौसम विभाग ने दक्षिणी और तटीय ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके कारण जलभराव, शहरी बाढ़, भूस्खलन और मलबा गिरने जैसी घटनाएं हो सकती हैं।

23 से 25 सितंबर तक रेड अलर्ट

आईएमडी के भुवनेश्वर केंद्र की निदेशक मनोरमा मोहंती के अनुसार, ओडिशा के अलग-अलग हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है और इसके 25 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। दक्षिणी ओडिशा के लिए 23 से 25 सितंबर तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। 

कोरापुट, गजपति और गंजाम में 23 और 24 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। कुछ इलाकों में बेहद भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं, 24 और 25 सितंबर के लिए कालाहांडी, नबरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है।

ओडिशा के पास पहुंचा बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन ओडिशा के गोपालपुर से करीब 220 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से करीब 320 किलोमीटर दूर है। इसी मौसम प्रणाली के चलते दक्षिणी और तटीय ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।

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