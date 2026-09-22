स्कूल की छुट्टी: इस राज्य में 24 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल-आंगनबाड़ी केंद्र, भारी बारिश का अलर्ट जारी

Odisha School Closed: ओडिशा में भारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। दक्षिणी और तटीय इलाकों में खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने आपदा से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं।

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मौसम विभाग के मुताबिक, बारिश का दौर 25 सितंबर तक जारी रह सकता है। इसे देखते हुए खुर्दा, जगतसिंहपुर, गंजाम और गजपति जिला प्रशासन ने एक दिन के लिए स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। वहीं, मलकानगिरी में 24 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र भी 24 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है।