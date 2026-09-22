चयन पद चरण-13 मामला: एसएससी के पास नहीं केंद्र बदलने का डाटा, आईरटीआई के सवालों पर आयोग ने दिए क्या जवाब?

SSC Selection Post Phase 13: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के पास 2025 की सेलेक्शन पोस्ट फेज-13 परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र बदलने, परीक्षा रद्द होने और तकनीकी दिक्कतों से प्रभावित उम्मीदवारों की कुल संख्या का कोई अलग डाटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, परीक्षा में आई दिक्कतों के बाद 76,153 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराई गई थी। यह जानकारी एसएससी ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के सामने दिए जवाब में दी है।

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एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा 24 जुलाई 2025 से शुरू हुई थी और इसे 1 अगस्त तक चलना था। परीक्षा के दौरान अचानक परीक्षा रद्द होने, सर्वर क्रैश होने, सिस्टम के जवाब नहीं देने और दूर के परीक्षा केंद्र मिलने जैसी शिकायतें सामने आई थीं। कुछ उम्मीदवारों ने यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए।