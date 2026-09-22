फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   Career Plus ›   UNICEF Internship Programme: Opportunity to Gain International Experience, Apply by September 25

यूनिसेफ में इंटर्नशिप का मौका: अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ काम कर बढ़ाएं अपना अनुभव; 25 सितंबर तक आवेदन

Tue, 22 Sep 2026 02:00 PM IST
शाहीन परवीन सुनंदा राव, कॅरिअर एक्सपर्ट
सुनंदा राव, कॅरिअर एक्सपर्ट Published by: शाहीन परवीन Updated Tue, 22 Sep 2026 02:00 PM IST
सार

यूनिसेफ ने इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित इंटर्न को अंतरराष्ट्रीय अनुभव के साथ यूनिसेफ वेंचर फंड की टीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा। उम्मीदवार 25 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन
UNICEF Internship Programme: Opportunity to Gain International Experience, Apply by September 25
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Magnific

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

युक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) वेंचर फंड इंटर्नशिप-2026 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। यूनिसेफ के स्टॉकहोम स्थित नवाचार कार्यालय में यह छह महीने की पार्ट-टाइम इंटर्नशिप है। इस इंटर्नशिप के लिए दुनिया भर के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन


इसके प्रमुख क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, यूएवी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डाटा साइंस और सहायक तकनीक आदि शामिल हैं। इंटर्न के तौर पर आपको एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों/आइडियाज को ढूंढना होगा, जो समाज की किसी समस्या को हल करने में मदद कर सकें। यह अवसर तकनीक, नवाचार और सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने के लिए उपयोगी हो सकता है।

विज्ञापन

क्या कार्य करेंगे?

चयनित इंटर्न को अंतरराष्ट्रीय अनुभव के साथ यूनिसेफ वेंचर फंड की टीम के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। वे स्टार्टअप की खोज और जांच-पड़ताल, बाजार अनुसंधान और आवेदनों की समीक्षा, तथा मूल्यांकन नोट्स और शोध सामग्री तैयार करने में मदद करेंगे। इसके अलावा, वे संसाधन जुटाने के लिए सामग्री व केस स्टडी तैयार करेंगे, पोर्टफोलियो और जानकारी से जुड़े रिकॉर्ड संभालेंगे। साथ ही, यूनिसेफ के संबंधित कार्यालयों के साथ समन्वय करेंगे, बैठकों के लिए जरूरी सामग्री तैयार करेंगे और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में सहयोग करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय संगठन में मिलेगा अनुभव

इस इंटर्नशिप के दौरान बच्चों को प्रभावित करने वाली वैश्विक विकास संबंधी चुनौतियों को समझने का अवसर मिलेगा। साथ ही, नवाचार और नई तकनीकों, शोध, विश्लेषण और निवेश से जुड़े कार्यों, तथा लेखन और संपादन का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे। इसके अलावा, एक्सेल और पावर बीआई जैसे उपकरणों की मदद से डाटा का विश्लेषण, ज्ञान प्रबंधन और एक अंतरराष्ट्रीय संगठन में प्रभावी संवाद एवं टीम के साथ मिलकर काम करने का अनुभव भी मिलेगा।

  • इंटर्नशिप की अवधि छह माह निर्धारित की गई है।
  • आवेदकों को एक्सेल, पावरपॉइंट और शेयरपॉइंट जैसे उपकरणों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
  • अंग्रेजी भाषा में लिखने और बोलने में दक्ष होना चाहिए।
विज्ञापन

योग्यताएं

इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार वर्तमान में किसी स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में अध्ययनरत हो या पिछले दो वर्षों के भीतर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका हो। इसके साथ ही, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, व्यवसाय प्रशासन, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, नवाचार, लोक प्रशासन या संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में शैक्षणिक पृष्ठभूमि होना आवश्यक है। उम्मीदवार के पास अच्छे संगठनात्मक और समय-प्रबंधन कौशल, साथ ही बेहतर पारस्परिक संबंध एवं टीम के साथ काम करने की क्षमता होनी चाहिए।

कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर, 2026 निर्धारित की गई है। आप आधिकारिक वेबसाइट unicef.org/careers पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Education News in Hindi related to careers and job vacancy news, exam results, exams notifications in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Education and more Hindi News.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed