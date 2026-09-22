यूनिसेफ में इंटर्नशिप का मौका: अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ काम कर बढ़ाएं अपना अनुभव; 25 सितंबर तक आवेदन

क्या कार्य करेंगे?

चयनित इंटर्न को अंतरराष्ट्रीय अनुभव के साथ यूनिसेफ वेंचर फंड की टीम के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। वे स्टार्टअप की खोज और जांच-पड़ताल, बाजार अनुसंधान और आवेदनों की समीक्षा, तथा मूल्यांकन नोट्स और शोध सामग्री तैयार करने में मदद करेंगे। इसके अलावा, वे संसाधन जुटाने के लिए सामग्री व केस स्टडी तैयार करेंगे, पोर्टफोलियो और जानकारी से जुड़े रिकॉर्ड संभालेंगे। साथ ही, यूनिसेफ के संबंधित कार्यालयों के साथ समन्वय करेंगे, बैठकों के लिए जरूरी सामग्री तैयार करेंगे और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में सहयोग करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय संगठन में मिलेगा अनुभव

इस इंटर्नशिप के दौरान बच्चों को प्रभावित करने वाली वैश्विक विकास संबंधी चुनौतियों को समझने का अवसर मिलेगा। साथ ही, नवाचार और नई तकनीकों, शोध, विश्लेषण और निवेश से जुड़े कार्यों, तथा लेखन और संपादन का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे। इसके अलावा, एक्सेल और पावर बीआई जैसे उपकरणों की मदद से डाटा का विश्लेषण, ज्ञान प्रबंधन और एक अंतरराष्ट्रीय संगठन में प्रभावी संवाद एवं टीम के साथ मिलकर काम करने का अनुभव भी मिलेगा।