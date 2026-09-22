हरियाणा बोर्ड: 10वीं-12वीं पूरक परीक्षा के लिए जारी हुआ प्रवेश पत्र, छात्रों को कैसे मिलेगा? जानें जरूरी नियम

HBSE Supplementary Admit Card 2026: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (बीएसईएच), भिवानी ने 10वीं और 12वीं की अक्तूबर 2026 पूरक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

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प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपने लॉगिन विवरण की जरूरत होगी। इसके लिए रोल नंबर या पंजीकरण संख्या का इस्तेमाल किया जा सकता है।