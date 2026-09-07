Hindi News
›
Photo Gallery
›
Delhi
›
Delhi Building Collapse students also raise questions about work being carried out in basement Before accident
{"_id":"6a9e6cad893bb5e59f0a9c2b","slug":"delhi-building-collapse-students-also-raise-questions-about-work-being-carried-out-in-basement-before-accident-2026-09-07","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"दिल्ली हादसे में खुलासा: छात्रों ने बेसमेंट की खोदाई से पहले चेताया था, न PG खाली कराया और न सुरक्षा के इंतजाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली हादसे में खुलासा: छात्रों ने बेसमेंट की खोदाई से पहले चेताया था, न PG खाली कराया और न सुरक्षा के इंतजाम
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: Sharukh Khan
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:37 PM IST
सार
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 30 साल पुरानी पांच मंजिला इमारत भरभराकर ढह गई। हॉस्टल डेज नाम की इस इमारत में छात्रों का पीजी हॉस्टल संचालित हो रहा था। बताया जा रहा है कि छात्रों ने बेसमेंट की खोदाई से पहले ही मालिक को चेताया था, लेकिन न पीजी खाली कराया गया और न ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए।
विज्ञापन
1 of 14
delhi building collapse
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन में पीजी की इमारत गिरने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। छात्रों के लिए मौत का घर बनी पांच मंजिला इमारत के बेसमेंट में पिछले तीन दिनों से निर्माण कार्य चल रहा था। लगातार बारिश के बीच जर्जर इमारत को खाली कराए बिना बेसमेंट में भराव और मरम्मत का काम कराया जा रहा था। न निर्माण के दौरान सुरक्षा के इंतजाम किए गए और न ही भवन की संरचनात्मक मजबूती की जांच कराई गई। आखिरकार कमजोर इमारत निर्माण का दबाव नहीं झेल सकी और भरभराकर ढह गई।
2 of 14
दिल्ली में इमारत गिरी, बचाव कार्य जारी
- फोटो : अमर उजाला
स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे से पहले छात्रों ने भी बेसमेंट में चल रहे काम पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में बेसमेंट की मरम्मत और भराव का काम मौसम साफ होने के बाद कराया जाना चाहिए।
3 of 14
दिल्ली में इमारत गिरी, बचाव कार्य जारी
- फोटो : अमर उजाला
आरोप है कि संचालक ने चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में भराव पूरा होने के बाद वहां दुकान खोलने की योजना थी। सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब इमारत पहले से जर्जर थी तो उसे खाली कराए बिना उसके बेसमेंट में निर्माण क्यों शुरू कराया गया?
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 14
दिल्ली में इमारत गिरी, बचाव कार्य जारी
- फोटो : अमर उजाला
बेसमेंट में किसी तरह का बदलाव करने से पहले भवन की संरचनात्मक सुरक्षा का आकलन भी नहीं कराया गया। बारिश के दौरान बेसमेंट में निर्माण ने पहले से कमजोर ढांचे पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया।
विज्ञापन
5 of 14
दिल्ली में इमारत गिरी, बचाव कार्य जारी
- फोटो : अमर उजाला
रिफ्यूजी कैंप बना तो 90 गज में मकान बने...अब 90 गज में पांच-छह मंजिला इमारतें
स्थानीय निवासियों के अनुसार सत्य निकेतन में मूल रूप से छोटे-छोटे मकान थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय यहां रिफ्यूजी कैंप बसाया गया था और करीब 90 गज में मकान बनाए गए थे। मैत्रेयी कॉलेज की स्थापना और दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के इस क्षेत्र में स्थानांतरित होने के बाद इलाके का तेजी से विस्तार हुआ। पुराने रिहायशी मकानों में पीजी और हॉस्टल खुलने लगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।