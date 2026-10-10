सीजेपी का प्रदर्शन: विमान में हाथ जोड़कर खड़े हुए दिपके, पुलिस से बहस भी हुई; हिरासत से पहले हाईवोल्टेज ड्रामा

1 of 4 cjp protest - फोटो : ani







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पुलिस और CJP नेताओं के बीच बातचीत के बाद तीनों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के जवान विमान में पहुंचे तो अभिजीत दिपके ने कहा, "मैं यहां गिरफ्तार होने ही आया हूं, मुझे गिरफ्तार कीजिए।" दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तारी नहीं, बल्कि हिरासत बताया है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को IGI हवाई अड्डे पर विमान के अंदर से हिरासत में लिया गया है। उनके साथ सौरव दास और आशुतोष रांका को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस अधिकारियों के विमान में दाखिल होते ही अंदर हंगामे की स्थिति बन गई थी।

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2 of 4 फ्लाइट के अंदर हाथ जोड़ते हुए अभिजीत दिपके - फोटो : ani

पुलिस तीनों को विमान से उतारकर एक बस में ले गई। सीजेपी ने अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत की निंदा की है। पार्टी के अनुसार, शनिवार को दिल्ली पहुंचने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया।

3 of 4 फ्लाइट के अंदर अभिजीत दिपके - फोटो : ani

ध्रुव राठी की हिरासत

शनिवार को यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी हिरासत में लिया गया है। उन्हें गुरुग्राम के सेक्टर 56, केंद्रीय विहार इलाके से हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि ध्रुव राठी अपने माता-पिता के पास आए हैं। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी गुरुग्राम पुलिस के साथ साझा की। इसके बाद संयुक्त दल ने यह कार्रवाई की।



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4 of 4 फ्लाइट के अंदर अभिजीत दिपके - फोटो : ani