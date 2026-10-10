सीजेपी प्रदर्शन: सड़कों पर पुलिस ने कील लगाई, हिरासत में कई प्रदर्शनकारी; पढ़ें पल-पल का अपडेट

सीजेपी प्रदर्शन: सड़कों पर पुलिस ने कील लगाई, हिरासत में कई प्रदर्शनकारी; पढ़ें पल-पल का अपडेट
Delhi CJP Protest Update Today: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। जिसके चलते दिल्ली से एनसीआर तक प्रशासन सतर्क है। यहां पढ़ें सीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ा पल-पल का अपडेट...
विस्तार
कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन प्रस्तावित किया है। दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। इसके बावजूद राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन अलर्ट पर है।
पुलिस ने सड़क पर लगाए स्पाइक स्ट्रिप्स
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन से पहले मोहन एस्टेट क्षेत्र में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी है। यहां स्पाइक स्ट्रिप्स भी लगाए गए हैं।
#WATCH | Delhi: Police maintain high security around Mohan Estate area ahead of the Cockroach Janta Party (CJP) protest today. Spike strips also installed here. https://t.co/PwCjc2g245
विज्ञापनविज्ञापन— ANI (@ANI) October 10, 2026
हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर इकट्ठा हो रहे कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। साउथ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि सीजेपी के प्रदर्शन आह्वान के मद्देनजर पूरे शहर में सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इसमें साउथ डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है। अंतर-राज्यीय और अंतर-जिला सीमाओं पर विशेष सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। पुलिस अनधिकृत तत्वों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक रही है और जांच कर रही है। उनका लक्ष्य है कि दिन शांतिपूर्ण ढंग से बीते। विभिन्न सीमाओं पर करीब 12 पिकेट लगाए गए हैं। जिले के भीतर भी कई पिकेट और बाहरी चौकियों का उपयोग किया जा रहा है।
#WATCH | Delhi Police detain a few protesters who had started gathering at Jantar Mantar for the Cockroach Janta Party (CJP) protest here. https://t.co/QqZtF4Jswd— ANI (@ANI) October 10, 2026
दिल्ली के सभी बॉर्डर पर कड़ी निगरानी
डीसीपी मित्तल ने साउथ दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर कहा कि सीमाओं पर जांच काफी सख्त कर दी गई है। इसका उद्देश्य प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान करने वाले संगठनों के सदस्यों को रोकना है। उन्हें रोककर परामर्श भी दिया जा रहा है। पुलिस आम जनता से भी शांति बनाए रखने की अपील कर रही है।
दिल्ली पुलिस ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का उपयोग करके निगरानी कर रही है। इसका मकसद दिल्ली के भीतर किसी भी अनधिकृत सभा या घटना को रोकना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी आदेशों की लगातार घोषणाएं की जा रही हैं। ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी जारी है।