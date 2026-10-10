सीजेपी प्रदर्शन: सड़कों पर पुलिस ने कील लगाई, हिरासत में कई प्रदर्शनकारी; पढ़ें पल-पल का अपडेट

हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर इकट्ठा हो रहे कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। साउथ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि सीजेपी के प्रदर्शन आह्वान के मद्देनजर पूरे शहर में सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इसमें साउथ डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है। अंतर-राज्यीय और अंतर-जिला सीमाओं पर विशेष सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। पुलिस अनधिकृत तत्वों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक रही है और जांच कर रही है। उनका लक्ष्य है कि दिन शांतिपूर्ण ढंग से बीते। विभिन्न सीमाओं पर करीब 12 पिकेट लगाए गए हैं। जिले के भीतर भी कई पिकेट और बाहरी चौकियों का उपयोग किया जा रहा है।



#WATCH | Delhi Police detain a few protesters who had started gathering at Jantar Mantar for the Cockroach Janta Party (CJP) protest here. https://t.co/QqZtF4Jswd — ANI (@ANI) October 10, 2026