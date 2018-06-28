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आरोपी मेजर निखिल ने बरार स्क्वायर पर ही क्यों की थी शैलजा की हत्या, ये है वजह
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, नई दिल्ली, Updated Thu, 28 Jun 2018 06:30 PM IST
बीते दिनों राजधानी में हुई शैलजा मर्डर केस में रोज कुछ न कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। जिसे जानकर लोग हैरान हो जा रहे हैं। शैलजा और आरोपी निखिल हांडा की पहली मुलाकात हो या आखिरी, हर कोई इनके बारें में अधिक से अधिक जानना चाहता है। ऐसे में एक बात सोचने वाली है कि आखिर मर्डर करने के लिए आरोपी मेजर निखिल ने बरार स्क्वायर को ही क्यों चुना? आइए अंदर जानते है क्यों..
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