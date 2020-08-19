यह बिहार की बाढ़ नहीं दिल्ली एनसीआर की सड़कें हैं, बारिश के बाद कुछ ऐसा है राजधानी का हाल, देखें तस्वीरें

{"_id":"5f3cbe0b368cab54f8086f2a","slug":"delhi-ncr-receives-heavy-rainfall-and-water-logging-on-roads-see-pictures-from-noida-ghaziabad-palwal-gurugram-faridabad","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092f\u0939 \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u092c\u093e\u0922\u093c \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u090f\u0928\u0938\u0940\u0906\u0930 \u0915\u0940 \u0938\u0921\u093c\u0915\u0947\u0902 \u0939\u0948\u0902, \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0915\u0941\u091b \u0910\u0938\u093e \u0939\u0948 \u0930\u093e\u091c\u0927\u093e\u0928\u0940 \u0915\u093e \u0939\u093e\u0932, \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
rain in delhi
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5f3cbe0b368cab54f8086f2a","slug":"delhi-ncr-receives-heavy-rainfall-and-water-logging-on-roads-see-pictures-from-noida-ghaziabad-palwal-gurugram-faridabad","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092f\u0939 \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u092c\u093e\u0922\u093c \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u090f\u0928\u0938\u0940\u0906\u0930 \u0915\u0940 \u0938\u0921\u093c\u0915\u0947\u0902 \u0939\u0948\u0902, \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0915\u0941\u091b \u0910\u0938\u093e \u0939\u0948 \u0930\u093e\u091c\u0927\u093e\u0928\u0940 \u0915\u093e \u0939\u093e\u0932, \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
जलभराव से जनजीवन बेहाल
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5f3cbe0b368cab54f8086f2a","slug":"delhi-ncr-receives-heavy-rainfall-and-water-logging-on-roads-see-pictures-from-noida-ghaziabad-palwal-gurugram-faridabad","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092f\u0939 \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u092c\u093e\u0922\u093c \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u090f\u0928\u0938\u0940\u0906\u0930 \u0915\u0940 \u0938\u0921\u093c\u0915\u0947\u0902 \u0939\u0948\u0902, \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0915\u0941\u091b \u0910\u0938\u093e \u0939\u0948 \u0930\u093e\u091c\u0927\u093e\u0928\u0940 \u0915\u093e \u0939\u093e\u0932, \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
यातायात बंद होने से लगा जाम
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5f3cbe0b368cab54f8086f2a","slug":"delhi-ncr-receives-heavy-rainfall-and-water-logging-on-roads-see-pictures-from-noida-ghaziabad-palwal-gurugram-faridabad","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092f\u0939 \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u092c\u093e\u0922\u093c \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u090f\u0928\u0938\u0940\u0906\u0930 \u0915\u0940 \u0938\u0921\u093c\u0915\u0947\u0902 \u0939\u0948\u0902, \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0915\u0941\u091b \u0910\u0938\u093e \u0939\u0948 \u0930\u093e\u091c\u0927\u093e\u0928\u0940 \u0915\u093e \u0939\u093e\u0932, \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
हीरो हौंडा चौक फ्लाईओवर पर जाम
- फोटो : सुदर्शन झा
{"_id":"5f3cbe0b368cab54f8086f2a","slug":"delhi-ncr-receives-heavy-rainfall-and-water-logging-on-roads-see-pictures-from-noida-ghaziabad-palwal-gurugram-faridabad","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092f\u0939 \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u092c\u093e\u0922\u093c \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u090f\u0928\u0938\u0940\u0906\u0930 \u0915\u0940 \u0938\u0921\u093c\u0915\u0947\u0902 \u0939\u0948\u0902, \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0915\u0941\u091b \u0910\u0938\u093e \u0939\u0948 \u0930\u093e\u091c\u0927\u093e\u0928\u0940 \u0915\u093e \u0939\u093e\u0932, \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
बारिश के कारण गिरे पेड़
- फोटो : राजीव शर्मा
{"_id":"5f3cbe0b368cab54f8086f2a","slug":"delhi-ncr-receives-heavy-rainfall-and-water-logging-on-roads-see-pictures-from-noida-ghaziabad-palwal-gurugram-faridabad","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092f\u0939 \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u092c\u093e\u0922\u093c \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u090f\u0928\u0938\u0940\u0906\u0930 \u0915\u0940 \u0938\u0921\u093c\u0915\u0947\u0902 \u0939\u0948\u0902, \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0915\u0941\u091b \u0910\u0938\u093e \u0939\u0948 \u0930\u093e\u091c\u0927\u093e\u0928\u0940 \u0915\u093e \u0939\u093e\u0932, \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
पलवल में जलभराव
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5f3cbe0b368cab54f8086f2a","slug":"delhi-ncr-receives-heavy-rainfall-and-water-logging-on-roads-see-pictures-from-noida-ghaziabad-palwal-gurugram-faridabad","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092f\u0939 \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u092c\u093e\u0922\u093c \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u090f\u0928\u0938\u0940\u0906\u0930 \u0915\u0940 \u0938\u0921\u093c\u0915\u0947\u0902 \u0939\u0948\u0902, \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0915\u0941\u091b \u0910\u0938\u093e \u0939\u0948 \u0930\u093e\u091c\u0927\u093e\u0928\u0940 \u0915\u093e \u0939\u093e\u0932, \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
फरीदाबाद में जलभराव
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5f3cbe0b368cab54f8086f2a","slug":"delhi-ncr-receives-heavy-rainfall-and-water-logging-on-roads-see-pictures-from-noida-ghaziabad-palwal-gurugram-faridabad","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092f\u0939 \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u092c\u093e\u0922\u093c \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u090f\u0928\u0938\u0940\u0906\u0930 \u0915\u0940 \u0938\u0921\u093c\u0915\u0947\u0902 \u0939\u0948\u0902, \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0915\u0941\u091b \u0910\u0938\u093e \u0939\u0948 \u0930\u093e\u091c\u0927\u093e\u0928\u0940 \u0915\u093e \u0939\u093e\u0932, \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में जमा पानी
- फोटो : अमर उजाला
{"_id":"5f3cbe0b368cab54f8086f2a","slug":"delhi-ncr-receives-heavy-rainfall-and-water-logging-on-roads-see-pictures-from-noida-ghaziabad-palwal-gurugram-faridabad","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092f\u0939 \u092c\u093f\u0939\u093e\u0930 \u0915\u0940 \u092c\u093e\u0922\u093c \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u090f\u0928\u0938\u0940\u0906\u0930 \u0915\u0940 \u0938\u0921\u093c\u0915\u0947\u0902 \u0939\u0948\u0902, \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0915\u0941\u091b \u0910\u0938\u093e \u0939\u0948 \u0930\u093e\u091c\u0927\u093e\u0928\u0940 \u0915\u093e \u0939\u093e\u0932, \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली में भी भारी बारिश
- फोटो : ANI