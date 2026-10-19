फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand New Governor Dr Dhal Singh Bisen key details physician turned politician

उत्तराखंड: कौन हैं प्रदेश के नए राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन? पहले चिकित्सक फिर राजनेता, जानिए खास बातें

Mon, 19 Oct 2026 08:08 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 19 Oct 2026 08:08 PM IST
सार

उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। लोक भवन में आयोजित समारोह में उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई।  

विज्ञापन
Uttarakhand New Governor Dr Dhal Singh Bisen key details physician turned politician
उत्तराखंड के नए राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

करीब डेढ़ दशक तक चिकित्सा क्षेत्र में योगदान देने वाले उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने राजनीतिक राह चुनी। चार बार मध्य प्रदेश में विधायक बने। एक बार कैबिनेट मंत्री रहे और एक बार लोकसभा सांसद भी चुने गए।



राज्यपाल का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ग्राम पिपरिया में हुआ था। उनके पिता का नाम सेवकराम बिसेन, माता का नाम सोना बाई बिसेन है। उनकी पत्नी भानुमति बिसेन हैं। एक पुत्र डॉ.लोकेश बिसेन ऑर्थो सर्जन हैं, जबकि दो पुत्रियां विवाहित हैं। डॉ. ढाल सिंह आयुष चिकित्सक हैं।

UK Top News: उत्तराखंड को मिले नए राज्यपाल, इस दिन बंद होंगे गंगोत्री के कपाट, मिठाईयों के लिए नया नियम
Trending Videos
Uttarakhand New Governor Dr Dhal Singh Bisen key details physician turned politician
उत्तराखंड के नए राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन - फोटो : अमर उजाला

उन्होंने 1975 से 1990 तक चिकित्सकीय कार्य करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों खासकर गंगेरूआ गांव में सेवाएं दीं। 1990 में मध्य प्रदेश की बरघाट विधानसभा से पहली बार विधायक चुने गए। 1993 में दूसरी बार विधायक बने।

Uttarakhand New Governor Dr Dhal Singh Bisen key details physician turned politician
उत्तराखंड के नए राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन - फोटो : अमर उजाला

1998 में तीसरी बार विधायक बने और विभिन्न समितियों में सदस्य रहे। साथ ही भाजपा विधायक दल के सचेतक भी रहे। वर्ष 2003 में लगातार चौथी बार बरघाट से विधायक चुने जाने के बाद कैबिनेट मंत्री बने।

विज्ञापन
विज्ञापन
Uttarakhand New Governor Dr Dhal Singh Bisen key details physician turned politician
उत्तराखंड के नए राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन - फोटो : अमर उजाला

उन्हें वन, परिवहन, खनिज साधन मंत्री का दायित्व मिला। इसके अलावा वन विकास निगम, लघु वनोपज संघ, राज्य परिवहन निगम, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। 2004 में उन्हें स्कूल शिक्षा और जेल विभाग का दायित्व मिला। 2012 से 2013 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर रहे। 2019 में बालाघाट सिवनी लोकसभा से सांसद चुने गए।

विज्ञापन
Uttarakhand New Governor Dr Dhal Singh Bisen key details physician turned politician
उत्तराखंड के नए राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन - फोटो : अमर उजाला

मध्य प्रदेश में वन मंत्री रहते हुए डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने तेंदूपत्ता नीति जारी की। नीति आने के बाद बिना कोई खर्च किए पहले वर्ष में राजस्व एक करोड़ से बढ़कर 16 करोड़, दूसरे वर्ष में 35 और तीसरे वर्ष में 65 करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार शिक्षा मंत्री रहते हुए गांव की बेटी योजना, बच्चों को साइकिल प्रदाय योजना, मध्य प्रदेश में मोगली उत्सव समेत उनके कई फैसले यादगार हैं।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed