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Dehradun News: धोईरा में पकड़ी बिजली चोरी, सात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

Mon, 19 Oct 2026 07:49 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Mon, 19 Oct 2026 07:49 PM IST
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Electricity theft detected in Dhoira; FIR registered
कालसी कोतवाली क्षेत्र के धोईरा गांव में बिजली चोरी के मामले में पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। धोईरा निवासी बलवीर सिंह, भवान सिंह, सुरत सिंह, दयाराम, सुरजी देवी, प्रेम सिंह और भगवान सिंह पर बिजली चोरी का आरोप है।
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कोतवाली प्रभारी विवेक राठी ने बताया कि 17 अक्तूबर को अवर अभियंता विजयपाल ने शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि अधिशासी अभियंता शक्ति प्रसाद, सहायक अभियंता (मापक) योगेश प्रजापति, सहायक अभियंता (राजस्व) मनोज कंडवाल और सहायक अभियंता (विकासनगर) अरशद अली के नेतृत्व में लाइन स्टाफ के साथ धोईरा में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई घरों के परिसर में बिजली चोरी पाई गई। चेकिंग में चोरी की गई बिजली की मात्रा और केबल का मूल्य भी आंका गया। बलवीर सिंह के परिसर में 27 वाट, भवान सिंह के यहां 3.5 किलोवाट, सुरत सिंह के यहां नौ वाट, दयाराम के यहां 4.36 वाट, सुरजी देवी के यहां 47 वाट, प्रेम सिंह के यहां 49 वाट और भगवान सिंह के यहां 80 वाट का लोड पाया गया। चोरी में प्रयोग की गई केबल की कीमत 80 रुपये से 600 रुपये के बीच आंकी गई।
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