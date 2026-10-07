फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Dehradun triple murder flood of tears flows in home where Diwali preparations were under

तीन हत्याओं से दहली राजधानी: जिस घर में चल रही थी दिवाली की तैयारी, वहां बह रहा आंसुओं का सैलाब

Thu, 08 Oct 2026 05:00 AM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 08 Oct 2026 05:00 AM IST
सार

कपूर दंपती के घर में दिवाली को लेकर पिछले करीब दस दिन से काम चल रहा था।इसी सिलसिले में प्लंबर राजकुमार भी पिछले कई दिनों से घर पर आ रहा था। काम के पैसों को लेकर झगड़ा हुआ और उसने तीन लोगों की हत्या कर दी।

विज्ञापन
Dehradun triple murder flood of tears flows in home where Diwali preparations were under
तीन लोगों की हत्या - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

रायपुर के विष्णुलोक कॉलोनी में जिस घर में दिवाली की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब मातम पसरा है। जिस घर को त्योहार से पहले सजाने-संवारने में कपूर दंपती जुटा था, उसी घर में हुई तीन हत्याओं ने पूरी कॉलोनी को झकझोर दिया है। घटना के बाद से आसपास के लोगों में दहशत है और हर किसी की जुबां पर एक ही सवाल है कि आखिर जिस घर में कुछ दिन पहले तक रौनक की तैयारी हो रही थी, वहां ऐसा खौफनाक मंजर कैसे बन गया।



देहरादून ट्रिपल मर्डर: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई बर्बरता, तीनों के छाती और पेट में हैं 30 से ज्यादा घाव

स्थानीय लोगों के मुताबिक कपूर दंपती के घर में पिछले करीब दस दिन से काम चल रहा था। सबसे पहले घर में पुताई कराई गई। इसके बाद छत पर डैमप्रूफिंग का काम कराया गया। काम को अंतिम रूप देने के लिए घर की छोटी-मोटी खराब चीजों को भी ठीक कराया जा रहा था। इसी सिलसिले में प्लंबर राजकुमार भी पिछले कई दिनों से घर पर आ रहा था।
Trending Videos
Dehradun triple murder flood of tears flows in home where Diwali preparations were under
देहरादून में हत्या के बाद पुलिस - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

बताया जा रहा है कि दिवाली को लेकर परिवार में उत्साह था। बाहर रहने वाले बेटे भी त्योहार पर घर आने वाले थे। ऐसे में घर को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए लगातार काम कराया जा रहा था। परिवार को शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि घर में आने-जाने वाला एक परिचित कारीगर ही उनके लिए मौत का कारण बन जाएगा।

Dehradun triple murder flood of tears flows in home where Diwali preparations were under
देहरादून में हत्या के बाद जमा लोग - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

तिहरे हत्याकांड के बाद अब वही घर सन्नाटे में डूबा है। पड़ोसियों का कहना है कि विष्णुलोक कॉलोनी को सुरक्षित और शांत इलाका माना जाता था। ऐसी वारदात ने हर परिवार को भीतर तक डरा दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Dehradun triple murder flood of tears flows in home where Diwali preparations were under
घटनास्थल पर लोगों की भीड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

लोग घटना को याद कर सिहर उठते हैं। महिलाओं और बुजुर्गों में विशेष डर है। त्योहार से पहले हुई इस घटना ने पूरे मोहल्ले की खुशियां मातम में बदल दी हैं। हर आंख नम है और लोगों में आरोपी के प्रति गहरा आक्रोश है।

विज्ञापन
Dehradun triple murder flood of tears flows in home where Diwali preparations were under
ट्रिपल मर्डर शीला की हत्या के बाद अस्पताल पहुंचे परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मोहल्ले के लोगों को जैसे पता चला कि हत्यारोपी राजकुमार ने सिर्फ तीन सौ रुपये कम मिलने के विवाद में तीन लोगों की हत्या की तो हर कोई दंग रह गया। सुबह से ही कपूर परिवार के घर के पास लोगों को काफी भीड़ जमा रही। हर कोई हतप्रभ था कि एक छोटे से झगड़े ने कैसे इतनी बड़ी घटना का रूप ले लिया।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed