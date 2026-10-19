मसूरी: लॉन्ग वीकेंड पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई, जाम से जूझते रहे सैलानी

कई स्थानों पर जाम के कारण पर्यटकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में निर्धारित समय से अधिक वक्त लगा। जाम में फंसने के कारण लोगों की यात्रा प्रभावित हुई और उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी। लॉन्ग वीकेंड के चलते मसूरी में पर्यटकों की आमद बढ़ने के बावजूद यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के पर्याप्त इंतजाम नजर नहीं आए। प्रमुख मार्गों पर जाम की समस्या ने पुलिस प्रशासन की यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए।



स्थानीय लोगों और पर्यटकों में इस बात को लेकर नाराजगी रही कि पर्यटन सीजन और छुट्टियों के दौरान बढ़ने वाले यातायात दबाव को देखते हुए प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि, शहर के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की चहल-पहल से रौनक बनी रही, लेकिन जाम के कारण लोगों का काफी समय सड़कों पर ही बीत गया। प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र सिंह गहलावत ने कहा कि पुलिस फोर्स की कमी है , जो फोर्स मौजुद है उसी से व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है।