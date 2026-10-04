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लगा जाम, इंतजाम धड़ाम: वीकेंड पर मसूरी और कैंची धाम में पर्यटकों का सैलाब, दिनभर जूझते रहे पर्यटक

Sun, 04 Oct 2026 04:53 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला नेटवर्क, मसूरी/नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, मसूरी/नैनीताल Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 04 Oct 2026 04:53 PM IST
सार

नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैंची धाम में रविवार को बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वीकेंड के चलते सुबह से ही कैंची धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई।

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Tourists Huge Crowd in Uttarakhand Nainital Mussoorie Kainchi Dham On Weekend Long Traffic Jam
मसूरी में जाम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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उत्तराखंड में वीकेंड पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा।  पहाड़ों की रानी मसूरी में तीसरे दिन भी जाम की स्थिति बनी रही। होटलों के चैक आउट टाइम के बाद लाइब्रेरी चौक, भगत सिंह चौक, मालरोड पर जाम लगने से लोग परेशान रहे। पुलिस जाम खोलने में जुटी रही।

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कैंची धाम में सुबह चार बजे से दर्शन के लिए लगी कतार 

नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैंची धाम में रविवार को बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वीकेंड के चलते सुबह से ही कैंची धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर-दराज के क्षेत्रों से बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे।

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सुबह करीब चार बजे से ही श्रद्धालु मंदिर के गेट के बाहर कतार में खड़े होने लगे थे। दर्शन शुरू होने का इंतजार कर रहे श्रद्धालु बाबा नीब करौरी महाराज के जयकारे लगाते रहे। सुबह सात बजे से श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन कराए गए। इसके बाद भी दिनभर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा।
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श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ कैंची धाम और आसपास के क्षेत्रों में यातायात का दबाव भी बढ़ गया। बड़ी संख्या में वाहनों के पहुंचने से जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस और प्रशासन की ओर से वाहनों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए भीमताल और भवाली में श्रद्धालुओं के वाहनों को पार्क कराया गया।

इसके बाद श्रद्धालुओं को शटल सेवा के माध्यम से कैंची धाम पहुंचाया गया। इससे कैंची धाम की ओर वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। इसके बावजूद वीकेंड पर बढ़ी श्रद्धालुओं की आवाजाही के कारण क्षेत्र में यातायात व्यवस्था चुनौती बनी रही।


कैंची धाम में श्रद्धालुओं की आस्था और भीड़ का सिलसिला लगातार जारी रहा। बाबा के जयकारों के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते रहे और दर्शन के बाद अपने गंतव्य की ओर लौटते रहे।

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