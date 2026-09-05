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टॉप-10: स्टुअर्ट ब्रॉड की नजर में टेस्ट के बेस्ट-10 तेज गेंदबाज कौन? लिस्ट में स्टार्क-कपिल और वकार-इमरान नहीं

Sat, 05 Sep 2026 02:51 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sat, 05 Sep 2026 02:51 PM IST
सार

स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट के अपने टॉप-10 तेज गेंदबाज चुने हैं। उनकी सूची में कई दिग्गज शामिल हैं, लेकिन मिशेल स्टार्क, कपिल देव, वकार यूनिस और इमरान खान जैसे बड़े नाम जगह नहीं बना सके। ब्रॉड की पसंद सामने आने के बाद क्रिकेट प्रशंसकों के बीच इस सूची को लेकर चर्चा होना तय है।

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Stuart Broad Picks His Top 10 Test Fast Bowlers; Starc, Kapil Dev, Waqar and Imran Miss Out
बाएं से- स्टेन, मैक्ग्रा और जॉनसन - फोटो : ANI/Cricket Australia/AP
टेस्ट क्रिकेट में तेज गेंदबाजी की बात हो तो स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम खुद एक मिसाल है। इंग्लैंड के इस दिग्गज गेंदबाज ने अपने करियर में दुनिया के कई खतरनाक बल्लेबाजों को परेशान किया। ऐसे में जब ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट के अपने पसंदीदा टॉप-10 तेज गेंदबाज चुने, तो उनकी सूची ने तुरंत ध्यान खींच लिया। सूची में कई दिग्गज और रिकॉर्ड बनाने वाले गेंदबाज शामिल हैं, लेकिन कुछ बड़े नामों की गैरमौजूदगी सबसे ज्यादा चौंकाती है। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, भारत के कपिल देव और पाकिस्तान के वकार यूनिस और इमरान खान जैसे नाम इस सूची में जगह नहीं बना सके हैं। 


ब्रॉड ने यह चयन स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट के जरिये किया। उनकी इस लिस्ट में इंग्लैंड का सिर्फ एक तेज गेंदबाज है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के तीन और दक्षिण अफ्रीका के दो तेज गेंदबाजों को अपनी इस लिस्ट में जगह दी है। इसके अलावा सूची में भारत, वेस्टइंडीज, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के एक-एक तेज गेंदबाज को जगह मिली है। आइए देखते हैं कि उन्होंने अपनी टॉप-10 लिस्ट में किसे रखा है...
Stuart Broad Picks His Top 10 Test Fast Bowlers; Starc, Kapil Dev, Waqar and Imran Miss Out
मिचेल जॉनसन - फोटो : ANI
10. मिचेल जॉनसन
ब्रॉड ने अपनी लिस्ट नंबर 10 पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन को रखा है। जॉनसन ने 73 टेस्ट मैचों में 313 विकेट लिए। इनमें 12 बार पारी में पांच विकेट शामिल है। जॉनसन का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 61 रन देकर आठ विकेट रहा। वह सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वालों में 34वें नंबर पर हैं।
Stuart Broad Picks His Top 10 Test Fast Bowlers; Starc, Kapil Dev, Waqar and Imran Miss Out
सर रिचर्ड हेडली - फोटो : ANI
9. सर रिचर्ड हेडली
ब्रॉड ने इस लिस्ट में नंबर नौ पर न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज सर रिचर्ड हेडली हैं। हेडली ने 86 टेस्ट मैचों में 22.29 की औसत से 431 विकेट लिए। इनमें 36 बार पारी में पांच विकेट शामिल हैं। हेडली का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 52 रन देकर नौ विकेट रहा। वह टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में 14वें स्थान पर हैं।
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पैट कमिंस - फोटो : ANI
8. पैट कमिंस
ब्रॉड ने अपनी लिस्ट में आठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के मौजूदा कप्तान पैट कमिंस को रखा है। कमिंस ने अब तक 74 टेस्ट मैचों में 21.91 की औसत से 322 विकेट लिए हैं। इनमें 14 बार पारी में पांच विकेट शामिल हैं। कमिंस का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 23 रन देकर छह विकेट रहा है। कमिंस टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में 32वें स्थान पर हैं।
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वसीम अकरम - फोटो : ANI
7. वसीम अकरम
ब्रॉड की लिस्ट में सातवें स्थान पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम हैं। वसीम अकरम ने पाकिस्तान के लिए 104 टेस्ट मैचों में 414 विकेट लिए। इनमें 25 फाइव विकेट हॉल शामिल हैं। इस दौरान वसीम का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 119 रन देकर सात विकेट रहा है। वसीम टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में 17वें रैंक पर हैं।
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