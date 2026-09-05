टॉप-10: स्टुअर्ट ब्रॉड की नजर में टेस्ट के बेस्ट-10 तेज गेंदबाज कौन? लिस्ट में स्टार्क-कपिल और वकार-इमरान नहीं

1 of 12 बाएं से- स्टेन, मैक्ग्रा और जॉनसन - फोटो : ANI/Cricket Australia/AP

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ब्रॉड ने यह चयन स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट के जरिये किया। उनकी इस लिस्ट में इंग्लैंड का सिर्फ एक तेज गेंदबाज है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के तीन और दक्षिण अफ्रीका के दो तेज गेंदबाजों को अपनी इस लिस्ट में जगह दी है। इसके अलावा सूची में भारत, वेस्टइंडीज, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के एक-एक तेज गेंदबाज को जगह मिली है। आइए देखते हैं कि उन्होंने अपनी टॉप-10 लिस्ट में किसे रखा है... टेस्ट क्रिकेट में तेज गेंदबाजी की बात हो तो स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम खुद एक मिसाल है। इंग्लैंड के इस दिग्गज गेंदबाज ने अपने करियर में दुनिया के कई खतरनाक बल्लेबाजों को परेशान किया। ऐसे में जब ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट के अपने पसंदीदा टॉप-10 तेज गेंदबाज चुने, तो उनकी सूची ने तुरंत ध्यान खींच लिया। सूची में कई दिग्गज और रिकॉर्ड बनाने वाले गेंदबाज शामिल हैं, लेकिन कुछ बड़े नामों की गैरमौजूदगी सबसे ज्यादा चौंकाती है। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, भारत के कपिल देव और पाकिस्तान के वकार यूनिस और इमरान खान जैसे नाम इस सूची में जगह नहीं बना सके हैं।

2 of 12 मिचेल जॉनसन - फोटो : ANI

10. मिचेल जॉनसन

ब्रॉड ने अपनी लिस्ट नंबर 10 पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन को रखा है। जॉनसन ने 73 टेस्ट मैचों में 313 विकेट लिए। इनमें 12 बार पारी में पांच विकेट शामिल है। जॉनसन का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 61 रन देकर आठ विकेट रहा। वह सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वालों में 34वें नंबर पर हैं।

3 of 12 सर रिचर्ड हेडली - फोटो : ANI

9. सर रिचर्ड हेडली

ब्रॉड ने इस लिस्ट में नंबर नौ पर न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज सर रिचर्ड हेडली हैं। हेडली ने 86 टेस्ट मैचों में 22.29 की औसत से 431 विकेट लिए। इनमें 36 बार पारी में पांच विकेट शामिल हैं। हेडली का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 52 रन देकर नौ विकेट रहा। वह टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में 14वें स्थान पर हैं।

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4 of 12 पैट कमिंस - फोटो : ANI

8. पैट कमिंस

ब्रॉड ने अपनी लिस्ट में आठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के मौजूदा कप्तान पैट कमिंस को रखा है। कमिंस ने अब तक 74 टेस्ट मैचों में 21.91 की औसत से 322 विकेट लिए हैं। इनमें 14 बार पारी में पांच विकेट शामिल हैं। कमिंस का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 23 रन देकर छह विकेट रहा है। कमिंस टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में 32वें स्थान पर हैं।

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5 of 12 वसीम अकरम - फोटो : ANI