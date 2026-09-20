{"_id":"6aaf9df812554eb1f00db244","slug":"asian-games-2026-shafali-verma-outscores-entire-bangladesh-team-as-india-storm-into-final-with-114-run-win-2026-09-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एशियन गेम्स 2026: बांग्लादेश की 11 खिलाड़ी मिलकर भी नहीं कर सकीं शेफाली की बराबरी, भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 के महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ भारत ने अपना कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया है। विज्ञापन



इस मुकाबले में शेफाली वर्मा के बल्ले का ऐसा तूफान आया कि बांग्लादेश की पूरी टीम भी उनके व्यक्तिगत स्कोर तक नहीं पहुंच सकी। शेफाली ने 49 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए, जबकि बांग्लादेश की पूरी टीम 15.4 ओवर में 81 रन पर सिमट गई। यानी शेफाली ने अकेले बांग्लादेश के सभी 11 बल्लेबाजों से मिलकर बनाए कुल स्कोर से भी 19 रन ज्यादा बनाए। भारत की 114 रन की जीत महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उसकी सबसे बड़ी जीतों में तीसरे स्थान पर है। भारत ने इससे पहले 2018 में मलयेशिया को 142 रन और 2026 एशिया कप में हॉन्गकॉन्ग को 137 रन से हराया था। विज्ञापन

शेफाली के 100 रन, बांग्लादेश की पूरी टीम 81 पर

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। शेफाली वर्मा ने इस फैसले को सही साबित करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उन्होंने 49 गेंदों का सामना किया और नौ छक्कों तथा तीन चौकों की मदद से नाबाद 100 रन बनाए। शेफाली का शतक भारतीय पारी की आखिरी गेंद पर पूरा हुआ। उन्होंने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक पूरा किया। वह एशियन गेम्स के महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज भी बनीं। शेफाली के शतक की बदौलत भारत ने 20 ओवर में चार विकेट पर 195 रन बनाए और बांग्लादेश के सामने 196 रन का लक्ष्य रखा।



जवाब में बांग्लादेश की शुरुआत ही खराब रही। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकाले और बांग्लादेश की बल्लेबाजी को कभी संभलने का मौका नहीं दिया। पूरी टीम 15.4 ओवर में 81 रन पर ऑलआउट हो गई। बांग्लादेश की ओर से दिलारा अख्तर ने सबसे ज्यादा 27 रन बनाए। शर्मिन अख्तर ने 10 और सुल्ताना खातून ने 12 रन बनाए। इन तीनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सकी। इस तरह बांग्लादेश के सभी 11 बल्लेबाज मिलकर भी शेफाली के 100 रन के आंकड़े को पार नहीं कर सके।

विज्ञापन

भारत की गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश पस्त

भारतीय गेंदबाजों ने 196 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम पर शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा। विकेट लगातार गिरते रहे और रन गति भी नहीं बढ़ सकी। नंदिनी शर्मा और दीप्ति शर्मा भारत की सबसे सफल गेंदबाज रहीं। दोनों ने तीन-तीन विकेट अपने नाम किए। श्री चरणी को दो विकेट मिले, जबकि क्रांति गौड़ और श्रेयांका पाटिल ने एक-एक बल्लेबाज को पवेलियन भेजा। भारत की गेंदबाजी की खास बात यह रही कि गेंदबाजी करने वाली हर खिलाड़ी को कम से कम एक विकेट मिला। बांग्लादेश की टीम न तो बड़ी साझेदारी बना सकी और न ही तेजी से रन जुटा सकी। अंत में 15.4 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 81 रन ही रहा और भारत ने 114 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया।



भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरी सबसे बड़ी जीत

114 रन की यह जीत भारत की महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरी सबसे बड़ी जीत के अंतर के बराबर है। भारत ने इससे बड़ी जीत मलयेशिया और हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ दर्ज की है।

जीत का अंतर खिलाफ स्थान प्रतियोगिता/साल 142 रन मलयेशिया कुआलालंपुर एशिया कप 2018 137 रन हॉन्गकॉन्ग दुबई एशिया कप 2026 114 रन बांग्लादेश निशिन एशियन गेम्स 2026 104 रन यूएई सिलहट एशिया कप 2022 100 रन बारबाडोस बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 97 रन इंग्लैंड ट्रेंट ब्रिज 2025

शेफाली से पहले भी भारत की बल्लेबाजों ने दिखाया है यह कमाल

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की बल्लेबाजों के नाम कई ऐसी पारियां हैं, जब उन्होंने विपक्षी टीम के पूरे स्कोर से ज्यादा रन अकेले बनाए हैं। अब शेफाली भी इस सूची में शामिल हो गई हैं।

भारतीय बल्लेबाज व्यक्तिगत स्कोर विपक्षी टीम का स्कोर खिलाफ स्थान साल हरमनप्रीत कौर 77 72/8 बांग्लादेश सिलहट 2014 मिताली राज 97* 27 मलयेशिया कुआलालंपुर 2018 हरमनप्रीत कौर 32 27 मलयेशिया कुआलालंपुर 2018 जेमिमा रोड्रिग्स 75* 74/4 यूएई सिलहट 2022 स्मृति मंधाना 124 56 हॉन्गकॉन्ग दुबई 2026 शेफाली वर्मा 100* 81 बांग्लादेश निशिन 2026 महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की बल्लेबाजों के नाम कई ऐसी पारियां हैं, जब उन्होंने विपक्षी टीम के पूरे स्कोर से ज्यादा रन अकेले बनाए हैं। अब शेफाली भी इस सूची में शामिल हो गई हैं। *जिन मुकाबलों में ओवर घटाए गए, उनको शामिल नहीं किया गया है।

विज्ञापन

शेफाली ने बनाया शतक का इतिहास

शेफाली ने इस मुकाबले में सिर्फ भारत को फाइनल तक नहीं पहुंचाया, बल्कि एशियन गेम्स के क्रिकेट इतिहास में भी अपना नाम दर्ज करा लिया। उनका 100 रन का स्कोर एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट में पहला शतक है। उनका शतक 49 गेंदों में आया। इसके साथ उन्होंने स्मृति मंधाना के सबसे तेज भारतीय महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक के रिकॉर्ड की बराबरी की। मंधाना ने 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 49 गेंदों में शतक लगाया था। शेफाली की पारी में नौ छक्के और तीन चौके शामिल रहे। यानी उन्होंने सिर्फ बाउंड्री से ही 66 रन जुटाए।



एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी

बांग्लादेश के खिलाफ नौ छक्के लगाने के साथ शेफाली ने 2026 में महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने छक्कों की संख्या 35 कर ली। वह अब एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली महिला बल्लेबाज हैं।

खिलाड़ी टीम साल छक्के शेफाली वर्मा भारत 2026 35 चमारी अटापट्टू श्रीलंका 2024 32 चमारी अटापट्टू श्रीलंका 2026 25 हरमनप्रीत कौर भारत 2018 25 सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड 2018 21 सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड 2020 21 फातिमा सना पाकिस्तान 2026 21

एक पारी में नौ छक्के लगाने वाली बल्लेबाजों में शामिल

शेफाली के नौ छक्के महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी भी हैं। उनसे पहले डीएंड्रा डॉटिन और हेली मैथ्यूज एक पारी में नौ-नौ छक्के लगा चुकी हैं।

खिलाड़ी टीम विपक्षी साल छक्के डीएंड्रा डॉटिन वेस्टइंडीज द. अफ्रीका 2010 9 हेली मैथ्यूज वेस्टइंडीज आयरलैंड 2019 9 शेफाली वर्मा भारत बांग्लादेश 2026 9 सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड भारत 2015 8 हरमनप्रीत कौर भारत न्यूजीलैंड 2018 8

बांग्लादेश के खिलाफ लगातार 10वीं जीत

इस जीत के साथ भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 10वीं जीत दर्ज की। भारत ने सितंबर 2023 से अब तक बांग्लादेश के खिलाफ कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं गंवाया है।

विपक्षी टीम भारत की लगातार जीत अवधि श्रीलंका 12 फरवरी 2016-जून 2022 बांग्लादेश 10* सितंबर 2023-सितंबर 2026 वेस्टइंडीज 9 नवंबर 2019-दिसंबर 2024 बांग्लादेश 9 अप्रैल 2013-नवंबर 2016 शेफाली के नौ छक्के महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी भी हैं। उनसे पहले डीएंड्रा डॉटिन और हेली मैथ्यूज एक पारी में नौ-नौ छक्के लगा चुकी हैं।इस जीत के साथ भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 10वीं जीत दर्ज की। भारत ने सितंबर 2023 से अब तक बांग्लादेश के खिलाफ कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं गंवाया है।

स्मृति और हरमनप्रीत ने भी दिया शेफाली का साथ

भारत की पारी में शेफाली अकेली नहीं थीं। स्मृति मंधाना ने 19 गेंदों पर 37 रन की तेज पारी खेली। उन्होंने दो छक्के और पांच चौके लगाए। दोनों ने पहले विकेट के लिए छह ओवर में 72 रन जोड़े। इसके बाद जी कमलीनी तीन रन बनाकर आउट हुईं। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शेफाली के साथ पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 94 रन की साझेदारी की। हरमनप्रीत ने 33 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 40 रन बनाए। ऋचा घोष दो रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद शेफाली ने आखिरी तक मोर्चा संभाले रखा और भारत को 195 रन तक पहुंचाया। भारती फुलमाली पांच गेंदों पर नौ रन बनाकर नाबाद रहीं।



भारत का रजत पक्का, अब लक्ष्य गोल्ड

सेमीफाइनल जीतने के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 में कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया है। अब टीम के सामने स्वर्ण पदक जीतने की चुनौती होगी। फाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। यह मुकाबला 22 सितंबर को खेला जाएगा। वहीं, बांग्लादेश की टीम उसी दिन कांस्य पदक के मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी। श्रीलंका ने दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को आठ विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। श्रीलंका ने 178 रन का लक्ष्य 17.5 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल किया था।