{"_id":"6aafd32edfb368cc4a05a532","slug":"pakistan-wasim-akram-questions-babar-azam-leadership-after-england-tour-shake-up-2026-09-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"'क्या आप चने बेचने गए थे?': बाबर की कप्तानी पर बरसे वसीम अकरम, बोले- टीम में बदलाव नहीं पता तो कर क्या रहे थे","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने इंग्लैंड दौरे पर बाबर आजम की कप्तानी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने खास तौर पर उस बयान पर निशाना साधा, जिसमें बाबर ने कहा था कि दूसरे टेस्ट के बाद टीम और कोचिंग स्टाफ में हुए बड़े बदलावों की जानकारी उन्हें भी नहीं थी। विज्ञापन



मैनचेस्टर में एक चैरिटी फंडरेजिंग कार्यक्रम के दौरान वसीम अकरम ने पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनिस के साथ बातचीत में बाबर की कप्तानी पर अपनी राय रखी। उन्होंने सवाल किया कि अगर कप्तान को ही टीम में हो रहे बड़े बदलावों की जानकारी नहीं थी तो वह कप्तान के तौर पर क्या कर रहे थे। अकरम ने बाबर के बयान पर तंज कसते हुए कहा 'बाबर आजम ने कहा कि उन्हें पता नहीं था। अगर आपको पता ही नहीं था तो आप वहां क्या कर रहे थे? क्या आप चने बेचने गए थे?' विज्ञापन

अकरम बोले- कप्तान का खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना जरूरी

वसीम अकरम ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी के लिए यह जरूरी है कि उसे महसूस हो कि उसका कप्तान उसके साथ खड़ा है। उनके मुताबिक, अगर खिलाड़ी को अपने कप्तान का समर्थन नहीं मिलता तो वह अपना 100 फीसदी प्रदर्शन नहीं कर सकता।



अकरम ने कहा कि वह किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहते और उनकी राय गलत भी हो सकती है। हालांकि, उनके मुताबिक बाबर को कप्तानी स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने सुझाव दिया कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में हार के बाद बाबर को कप्तानी छोड़कर केवल बल्लेबाज के तौर पर खेलने का फैसला करना चाहिए था।

विज्ञापन

दूसरे टेस्ट के बाद पाकिस्तान में हुए बड़े बदलाव

इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान को शुरुआती दोनों टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टीम में बड़े बदलाव किए। सात खिलाड़ियों को वापस भेज दिया गया और कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव किया गया।



तीसरे टेस्ट से पहले बर्मिंघम में टॉस के दौरान बाबर से इन बदलावों को लेकर सवाल पूछा गया था। बाबर ने कहा था कि उन्हें भी इन घटनाक्रमों की जानकारी नहीं थी और उन्होंने सवालों के लिए पीसीबी की ओर रुख किया था। हालांकि, इन बदलावों का पाकिस्तान के प्रदर्शन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इंग्लैंड ने एजबेस्टन में तीसरा टेस्ट आठ विकेट से जीतकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली।

विज्ञापन