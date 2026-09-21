कोहली-डिविलियर्स नहीं: इस युवा खिलाड़ी की स्किल चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार! कम उम्र में ही बनाए कई रिकॉर्ड्स

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विज्ञापन भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है, जिसकी एक खास स्किल वह अपने खेल में चाहते हैं। हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी और एबी डिविलियर्स जैसे बड़े नामों के बजाय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को चुना। सूर्यकुमार से जब पूछा गया कि वह किसी दूसरे क्रिकेटर की कौन सी स्किल अपने अंदर लेना चाहेंगे, तो उन्होंने सूर्यवंशी की छक्के लगाने की क्षमता को चुना। 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' को दिए इंटरव्यू में सूर्यकुमार ने कहा, 'एक युवा लड़का है, आपने उसका नाम जरूर सुना होगा- वैभव सूर्यवंशी। निश्चित रूप से उसकी छक्के लगाने की क्षमता।'

आईपीएल 2026 में 72 छक्के लगाए थे

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अपने बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने 16 मैचों में 776 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 237.31 रहा। इस प्रदर्शन के दम पर उन्होंने ऑरेंज कैप हासिल की और टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (MVP) भी चुने गए। सूर्यवंशी ने पूरे सीजन में 72 छक्के लगाए, जो एक आईपीएल सीजन में किसी एक बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के रहे। उनके इसी प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय टी20 टीम में जगह दिलाई।

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सूर्यकुमार के लिए खराब रहा आईपीएल 2026

वहीं, सूर्यकुमार यादव के लिए आईपीएल 2026 का सीजन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप जीतने वाले सूर्यकुमार ने 12 पारियों में सिर्फ 270 रन बनाए। उनकी टीम 10 टीमों की तालिका में नौवें स्थान पर रही। खराब प्रदर्शन के बाद सूर्यकुमार को कप्तानी से हटा दिया गया और भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम से भी बाहर कर दिया गया। इससे पहले उनकी कप्तानी में भारत ने मार्च 2026 में टी20 विश्व कप का खिताब जीता था।

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