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न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने पर रविचंद्रन अश्विन ने नाराजगी जताई। वहीं, अजय जडेजा ने टीम मैनेजमेंट पर तंज कसते हुए कहा कि टॉस में टेल्स चुनने के साथ थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए।

विज्ञापन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम के प्लेइंग इलेवन में अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को जगह नहीं मिलने पर विवाद खड़ा हो गया है। टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जडेजा और सिराज ने विदेशी दौरों पर भारतीय क्रिकेट के लिए काफी योगदान दिया है और उन्हें कम से कम अपने प्रदर्शन के दम पर असफल होने का मौका तो मिलना चाहिए था। वहीं, पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने भी चयन के फैसले पर मजाकिया अंदाज में टीम मैनेजमेंट को घेरा।

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अश्विन बोले- यह बिल्कुल हैरान करने वाला फैसला

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर टीम चयन की आलोचना करते हुए कहा कि यह भारतीय टीम में एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है। उन्होंने इंग्लैंड के पिछले दौरे का उदाहरण देते हुए बताया कि मोहम्मद सिराज ने जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में शानदार गेंदबाजी की थी। सिराज ने उस सीरीज में 23 विकेट लिए थे और भारत की ओर से सबसे ज्यादा ओवर भी फेंके थे। वहीं, रवींद्र जडेजा ने बल्ले से 516 रन बनाए थे।



अश्विन ने कहा, 'रवींद्र जडेजा ने पिछली विदेशी सीरीज में 500 से ज्यादा रन बनाए और अब वह टीम से बाहर बैठे हैं। मोहम्मद सिराज ने जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में इंग्लैंड सीरीज ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई। आखिर इससे क्या संदेश जाता है?' उन्होंने आगे कहा, 'शायद सिराज की रफ्तार कम हुई हो। रवींद्र जडेजा को लेकर आपकी अलग राय हो सकती है, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया है कि उन्हें अपने दम पर फेल होने का मौका मिलना चाहिए।'

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जडेजा को बाहर रखने की वजह पर भी उठाए सवाल

भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने रवींद्र जडेजा की जगह वॉशिंगटन सुंदर को चुनने के पीछे न्यूजीलैंड की टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की अधिक संख्या को वजह बताया था। हालांकि, अश्विन इस तर्क से सहमत नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि दोनों टीमों में कुल आठ दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। ऐसे में पिच पर एक तरफ रफ पैच बन सकता है, जो दूसरी पारी में बाएं हाथ के स्पिनर के लिए मददगार साबित होता। अश्विन के मुताबिक, विदेशी टेस्ट मैचों में स्पिनर की भूमिका चौथी पारी में काफी अहम हो जाती है। ऐसे में जडेजा जैसे अनुभवी गेंदबाज को बाहर रखना समझ से परे है।

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सिराज की कमी भी खली, बोले- टीम को उनकी जरूरत थी

अश्विन ने वेलिंगटन टेस्ट में भारतीय गेंदबाजी की रणनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन गेंद पुरानी होने के बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभाल लिया। अश्विन के मुताबिक, ऐसी परिस्थितियों में सिराज जैसे जोशीले और लगातार प्रयास करने वाले गेंदबाज की जरूरत थी। उन्होंने कहा, 'जब पुरानी गेंद से कुछ नहीं हो रहा था, तब भारत को मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज की जरूरत थी। मैं यह नहीं कह रहा कि सिराज खेलते तो पांच विकेट ले लेते, लेकिन टीम में ऐसा गेंदबाज होना जरूरी है जो पूरे जोश के साथ दौड़कर आए और लगातार गेंदबाजी करे। सिराज कई वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं।'

कप्तान गिल को भी दी फैसलों की जिम्मेदारी लेने की सलाह

अश्विन ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल को भी टीम चयन के फैसलों की जिम्मेदारी लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कप्तान को अपनी पसंद और सोच के मुताबिक फैसले लेने चाहिए। अश्विन ने कहा कि भारतीय टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है और नए खिलाड़ियों को मौका देना भी जरूरी है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अनुभव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी खिलाड़ी के पिछले अनुभव और प्रदर्शन का भी महत्व होना चाहिए।

अजय जडेजा ने भी टीम मैनेजमेंट पर कसा तंज

सिराज और जडेजा को बाहर रखने के फैसले पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा ने भी चुटकी ली। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की ओर से साझा किए गए वीडियो में उन्होंने कहा, 'क्या यहां सुबह बहुत जल्दी हो गई है या वहां आधी रात है? क्योंकि आप लगातार टॉस में टेल्स चुनते रहते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए।' अजय जडेजा का यह बयान भारतीय टीम के चयन और हालिया फैसलों पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है।

India's Playing XI got Ajay Jadeja talking, and his reaction says it all! 👀 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/BhLQ3NTK6R — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 19, 2026 सिराज और जडेजा को बाहर रखने के फैसले पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा ने भी चुटकी ली। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की ओर से साझा किए गए वीडियो में उन्होंने कहा, 'क्या यहां सुबह बहुत जल्दी हो गई है या वहां आधी रात है? क्योंकि आप लगातार टॉस में टेल्स चुनते रहते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए।' अजय जडेजा का यह बयान भारतीय टीम के चयन और हालिया फैसलों पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है।

गिल ने बताया क्यों बाहर हुए सिराज

टॉस के दौरान भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भी सिराज को बाहर रखने के फैसले को मुश्किल बताया। उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट पिछले एक सप्ताह से प्लेइंग इलेवन के संयोजन पर विचार कर रहा था, क्योंकि सभी तेज गेंदबाज अच्छी फॉर्म में हैं। गिल ने कहा, 'यह काफी मुश्किल फैसला था। हम पिछले एक सप्ताह से सोच रहे थे कि किस संयोजन के साथ उतरना चाहिए। हमारे सभी तेज गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सिराज और गुरनूर दोनों के लिए बाहर बैठना मुश्किल है।'