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ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने अपना 34वां जन्मदिन भारतीय पारंपरिक अंदाज में मनाया। भगवा कुर्ता, माथे पर तिलक और पूजा की थाली के साथ उनकी तस्वीरें चर्चा में हैं।

विज्ञापन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने अपना 34वां जन्मदिन खास अंदाज में मनाया। इस दौरान उनका भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति जुड़ाव देखने को मिला। भगवा रंग का पारंपरिक कुर्ता पहने बैनक्रॉफ्ट माथे पर लाल तिलक लगाए नजर आए। उनके जन्मदिन की तस्वीरों में केक, आतिशबाजी और पूजा की सजी हुई थाली ने सभी का ध्यान खींचा। बैनक्रॉफ्ट ने अपने जन्मदिन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं। इनमें उनके सामने पूजा की थाली रखी दिखाई दे रही है। वहीं, बैकग्राउंड में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की तस्वीर भी नजर आई।

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श्री श्री रविशंकर के भक्त हैं बैनक्रॉफ्ट

कैमरन बैनक्रॉफ्ट का आध्यात्मिकता से जुड़ाव कोई नया नहीं है। वह आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के अनुयायी हैं। इससे पहले भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर आध्यात्मिक गुरु के साथ तस्वीरें देखने को मिली हैं। अपने जन्मदिन की तस्वीरें साझा करते हुए बैनक्रॉफ्ट ने लिखा, 'ऐसा 34वां जन्मदिन, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आप सभी के समर्थन और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद।' उनकी इन तस्वीरों ने क्रिकेट के मैदान से इतर उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू सामने रखा है। भारतीय पारंपरिक परिधान, माथे पर तिलक और पूजा की थाली के साथ उन्होंने अपने जन्मदिन को आध्यात्मिक रंग दिया।

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