सुर्खियां: सुप्रीम कोर्ट में सीईसी का केस; भारत-कनाडा व्यापार वार्ता; अविनाश मिश्रा जीते खतरों के खिलाड़ी 15

सुप्रीम कोर्ट में सीईसी ज्ञानेश कुमार के मामले की आज सुनवाई होगी, जिसमें उनके निलंबन की मांग की गई है। वहीं, जस्टिस भुइयां ने लाखों भारतीयों का वोट छीनने को संविधान को नकारने जैसा बताया है और कांग्रेस ने सीईसी को घेरा है। राज्यसभा चुनाव में कम विधायक होने के बावजूद अखिलेश यादव तीसरा प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं, जिससे भाजपा और सपा के बीच क्रॉस वोटिंग की अटकलें तेज हैं। उत्तराखंड में कुमारी सैलजा ने हरीश रावत को पत्र लिखकर व्यक्तिगत कार्यक्रमों को आगे न बढ़ाने को कहा है। महाराष्ट्र में संजय राउत एमपीएससी अध्यक्ष को हटाने की मांग पर अड़े हैं और आंदोलन को पूरे महाराष्ट्र में फैलाने की बात कही है। भारत-कनाडा व्यापार वार्ता का पांचवां दौर कल से शुरू होगा और 2026 के अंत तक समझौता पूरा करने का लक्ष्य है। खेल जगत में अविनाश मिश्रा ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के विजेता बने हैं और उन्हें 20 लाख रुपये समेत कई इनाम मिले हैं। वहीं, विंडीज सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से दम दिखने के बाद उनके अगले मुकाबले को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। जापान के ओकिनावा में महिला की हत्या के आरोप में अमेरिकी मरीन की गिरफ्तारी के बाद लोगों में गुस्सा है। मध्य प्रदेश के सागर का युवक प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए वृंदावन जाने के बाद 12 सितंबर से लापता है और परिजन उसकी तलाश में जुटे हैं। खरगे की टिप्पणी पर रिजिजू के सवाल से सियासी घमासान भी जारी है। देश-दुनिया, राजनीति, कारोबार, खेल और मनोरंजन से जुड़ी इन अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं-