दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश: दूसरे टेस्ट से अचानक बाहर हुए कप्तान तेम्बा बावुमा, सामने आई चौंकाने वाली वजह
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Thu, 19 Nov 2026 08:19 PM IST
सार
दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा पिंडली में खिंचाव के कारण बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। सेंचुरियन में सोमवार से शुरू होने वाले मुकाबले में एडेन मार्करम टीम की कप्तानी कर सकते हैं। बावुमा को पहले टेस्ट के दौरान चोट लगी थी।
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विस्तार
दक्षिण अफ्रीका को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के नियमित कप्तान तेम्बा बावुमा पिंडली में खिंचाव (काफ स्ट्रेन) के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला सोमवार से सेंचुरियन में खेला जाएगा। बावुमा की गैरमौजूदगी में एडेन मार्करम दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी कर सकते हैं। बावुमा को बांग्लादेश के खिलाफ जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान चोट लगी थी। मैच की पहली पारी में बल्लेबाजी करते समय उनकी पिंडली में खिंचाव आया, जिसके बाद उन्हें 49 रन के निजी स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। हालांकि, बाद में वह दोबारा बल्लेबाजी के लिए उतरे और नाबाद 68 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।
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पहली पारी में खेली 68 रन की अहम पारी
बावुमा ने कगिसो रबाडा और डेन पैटरसन के साथ आखिरी दो विकेट के लिए क्रमशः 19 और 45 रन की महत्वपूर्ण साझेदारियां कीं। उनकी इस पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 557 रन बनाए और बांग्लादेश पर 157 रन की बढ़त हासिल की। हालांकि, चोट के कारण बावुमा दूसरी पारी में फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि स्कैन में उनके दाएं पैर की पिंडली में खिंचाव की पुष्टि हुई है। बोर्ड ने कहा कि बावुमा दूसरी पारी में फील्डिंग नहीं करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं।
मार्करम संभाल सकते हैं कप्तानी की जिम्मेदारी
पहले टेस्ट में नौ विकेट से जीत दर्ज करने के बाद दक्षिण अफ्रीका की नजरें अब सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर हैं। बावुमा की अनुपस्थिति में एडेन मार्करम को टीम की कमान सौंपी जा सकती है। पहले टेस्ट में जीत के बाद बावुमा ने अपनी फिटनेस को लेकर कहा था कि उनकी स्थिति बेहतर हो सकती थी और उन्हें अगले कुछ सप्ताह तक अपनी चोट को संभालकर चलना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि जल्द ही पूरी तरह फिट हो जाएंगे।
बावुमा ने कगिसो रबाडा और डेन पैटरसन के साथ आखिरी दो विकेट के लिए क्रमशः 19 और 45 रन की महत्वपूर्ण साझेदारियां कीं। उनकी इस पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 557 रन बनाए और बांग्लादेश पर 157 रन की बढ़त हासिल की। हालांकि, चोट के कारण बावुमा दूसरी पारी में फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि स्कैन में उनके दाएं पैर की पिंडली में खिंचाव की पुष्टि हुई है। बोर्ड ने कहा कि बावुमा दूसरी पारी में फील्डिंग नहीं करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं।
मार्करम संभाल सकते हैं कप्तानी की जिम्मेदारी
पहले टेस्ट में नौ विकेट से जीत दर्ज करने के बाद दक्षिण अफ्रीका की नजरें अब सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर हैं। बावुमा की अनुपस्थिति में एडेन मार्करम को टीम की कमान सौंपी जा सकती है। पहले टेस्ट में जीत के बाद बावुमा ने अपनी फिटनेस को लेकर कहा था कि उनकी स्थिति बेहतर हो सकती थी और उन्हें अगले कुछ सप्ताह तक अपनी चोट को संभालकर चलना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि जल्द ही पूरी तरह फिट हो जाएंगे।
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कप्तानी में शानदार रहा है बावुमा का रिकॉर्ड
दक्षिण अफ्रीका के कप्तान के तौर पर बावुमा का रिकॉर्ड शानदार रहा है। उनकी कप्तानी में टीम ने अब तक 16 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 14 में जीत दर्ज की है। उन्हें सिर्फ एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक टेस्ट ड्रॉ रहा है। बावुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) का खिताब भी अपने नाम किया था।
इंग्लैंड सीरीज से पहले फिट होना जरूरी
दक्षिण अफ्रीका के लिए बावुमा की फिटनेस इसलिए भी अहम है, क्योंकि टीम को घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज का पहला मुकाबला 17 दिसंबर से जोहान्सबर्ग में शुरू होगा। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में नौ विकेट से जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गया है। टीम की कोशिश दूसरे टेस्ट में भी जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करने और डब्ल्यूटीसी फाइनल की ओर अपना दावा मजबूत करने की होगी।
दक्षिण अफ्रीका के कप्तान के तौर पर बावुमा का रिकॉर्ड शानदार रहा है। उनकी कप्तानी में टीम ने अब तक 16 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 14 में जीत दर्ज की है। उन्हें सिर्फ एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक टेस्ट ड्रॉ रहा है। बावुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) का खिताब भी अपने नाम किया था।
इंग्लैंड सीरीज से पहले फिट होना जरूरी
दक्षिण अफ्रीका के लिए बावुमा की फिटनेस इसलिए भी अहम है, क्योंकि टीम को घरेलू मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज का पहला मुकाबला 17 दिसंबर से जोहान्सबर्ग में शुरू होगा। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में नौ विकेट से जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गया है। टीम की कोशिश दूसरे टेस्ट में भी जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करने और डब्ल्यूटीसी फाइनल की ओर अपना दावा मजबूत करने की होगी।