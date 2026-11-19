{"_id":"6aff0c5ada4eb610880a72f1","slug":"south-africas-temba-bavuma-out-of-second-bangladesh-test-due-to-calf-strain-news-in-hindi-2026-11-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश: दूसरे टेस्ट से अचानक बाहर हुए कप्तान तेम्बा बावुमा, सामने आई चौंकाने वाली वजह","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा पिंडली में खिंचाव के कारण बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। सेंचुरियन में सोमवार से शुरू होने वाले मुकाबले में एडेन मार्करम टीम की कप्तानी कर सकते हैं। बावुमा को पहले टेस्ट के दौरान चोट लगी थी।

विज्ञापन दक्षिण अफ्रीका को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के नियमित कप्तान तेम्बा बावुमा पिंडली में खिंचाव (काफ स्ट्रेन) के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला सोमवार से सेंचुरियन में खेला जाएगा। बावुमा की गैरमौजूदगी में एडेन मार्करम दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी कर सकते हैं। बावुमा को बांग्लादेश के खिलाफ जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान चोट लगी थी। मैच की पहली पारी में बल्लेबाजी करते समय उनकी पिंडली में खिंचाव आया, जिसके बाद उन्हें 49 रन के निजी स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा। हालांकि, बाद में वह दोबारा बल्लेबाजी के लिए उतरे और नाबाद 68 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

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पहली पारी में खेली 68 रन की अहम पारी

बावुमा ने कगिसो रबाडा और डेन पैटरसन के साथ आखिरी दो विकेट के लिए क्रमशः 19 और 45 रन की महत्वपूर्ण साझेदारियां कीं। उनकी इस पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 557 रन बनाए और बांग्लादेश पर 157 रन की बढ़त हासिल की। हालांकि, चोट के कारण बावुमा दूसरी पारी में फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि स्कैन में उनके दाएं पैर की पिंडली में खिंचाव की पुष्टि हुई है। बोर्ड ने कहा कि बावुमा दूसरी पारी में फील्डिंग नहीं करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं।



मार्करम संभाल सकते हैं कप्तानी की जिम्मेदारी

पहले टेस्ट में नौ विकेट से जीत दर्ज करने के बाद दक्षिण अफ्रीका की नजरें अब सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर हैं। बावुमा की अनुपस्थिति में एडेन मार्करम को टीम की कमान सौंपी जा सकती है। पहले टेस्ट में जीत के बाद बावुमा ने अपनी फिटनेस को लेकर कहा था कि उनकी स्थिति बेहतर हो सकती थी और उन्हें अगले कुछ सप्ताह तक अपनी चोट को संभालकर चलना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि जल्द ही पूरी तरह फिट हो जाएंगे।

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