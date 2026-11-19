{"_id":"6aff23b937041306580f6a85","slug":"ashwin-questions-team-india-selection-was-sirajs-exclusion-planned-a-month-ago-slams-gill-and-gambhir-2026-11-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वेलिंगटन टेस्ट: प्लेइंग-11 पर अश्विन ने गिल-गंभीर को सुनाया, कहा- सिराज को बाहर रखने की तैयारी महीनेभर से थी!","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम के चयन ने पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को नाराज कर दिया है। उन्होंने कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व वाले टीम मैनेजमेंट के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। अश्विन की सबसे बड़ी आपत्ति मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को प्लेइंग-11 से बाहर रखने को लेकर है।

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'ऐश की बात' में अश्विन ने उठाए सवाल

अश्विन ने अपने यूट्यूब शो 'ऐश की बात' में कहा कि ये सिर्फ एक मैच की टीम चुनने का मामला नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय से टीम में चयन को लेकर जो रुझान दिख रहा है, वह चिंता पैदा करता है। उनके मुताबिक, सिराज को लेकर ऐसे संकेत वनडे सीरीज के दौरान भी दिखे थे। उस समय उन्हें लगा था कि शायद सिराज को टेस्ट सीरीज के लिए बचाकर रखा जा रहा है, लेकिन वेलिंगटन टेस्ट की प्लेइंग-11 में भी उन्हें जगह नहीं मिली। अश्विन ने सवाल उठाया कि भारतीय क्रिकेट के लिए लंबे समय तक योगदान देने वाले खिलाड़ियों को कम से कम मैदान पर खुद को साबित करने का मौका तो मिलना चाहिए। उन्होंने चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता, खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और कप्तान की जिम्मेदारी पर भी बात की।

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1. सिराज को बाहर रखने के संकेत वनडे सीरीज में भी दिखे थे अश्विन ने कहा कि सिराज को प्लेइंग-11 से बाहर रखने का फैसला उन्हें अचानक लिया गया फैसला नहीं लगता। उन्होंने वनडे सीरीज के दौरान भी सिराज को लेकर ऐसा रुझान देखा था। उस समय अश्विन को लगा था कि शायद टीम मैनेजमेंट उन्हें टेस्ट सीरीज के लिए तरोताजा रख रहा है।

लेकिन वेलिंगटन टेस्ट में चार तेज गेंदबाजों को खिलाने के बावजूद सिराज को जगह नहीं मिली। भारत ने जसप्रीत बुमराह, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज के साथ उतरने का फैसला किया। अश्विन ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिराज ने मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय टीम के लिए अहम योगदान दिया है।

उन्होंने इंग्लैंड दौरे का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि बुमराह की गैरमौजूदगी में सिराज ने तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी संभाली थी। ऐसे खिलाड़ी को सिर्फ इसलिए बाहर नहीं बैठाना चाहिए कि टीम में दूसरे गेंदबाज भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

अश्विन ने यह भी माना कि सिराज की रफ्तार पहले जैसी नहीं रही हो सकती या वह किसी परेशानी से गुजर रहे हों, लेकिन इसके बावजूद उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक, अगर किसी खिलाड़ी को बाहर करना है तो उसके पीछे ठोस वजह और स्पष्ट संवाद होना चाहिए।

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2. 'सिराज को मैदान पर फेल होने का मौका मिलना चाहिए' अश्विन का मानना है कि सिराज जैसे आक्रामक गेंदबाज की टीम को जरूरत होती है। खासकर तब, जब पुरानी गेंद से गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिल रही हो। उन्होंने कहा कि सिराज हर बार पांच विकेट लेने की गारंटी नहीं देते, लेकिन वह लगातार ऊर्जा के साथ गेंदबाजी करते हैं और किसी न किसी तरह विकेट निकालने की कोशिश करते हैं।

अश्विन के मुताबिक, सिराज रन भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन उनकी आक्रामकता और विकेट लेने की कोशिश टीम के लिए उपयोगी होती है। जब गेंद पुरानी हो जाती है और बल्लेबाज जमने लगते हैं, तब ऐसे गेंदबाज की भूमिका अहम हो जाती है।

उन्होंने साफ कहा कि सिराज को बाहर बैठाने के बजाय उन्हें मैदान पर प्रदर्शन करने और जरूरत पड़ने पर असफल होने का मौका देना चाहिए। अश्विन की दलील थी कि किसी खिलाड़ी के करियर और आत्मविश्वास के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए।

3. जडेजा के रिकॉर्ड के सामने वॉशिंगटन को चुनने पर सवाल अश्विन ने रवींद्र जडेजा को बाहर रखने और उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को चुनने के फैसले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने जडेजा के पिछले विदेशी प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए थे। ऐसे खिलाड़ी को बाहर बैठाना आसान फैसला नहीं हो सकता।

अश्विन ने कहा कि अगर टीम मैनेजमेंट जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक को चुन रहा है, तो विदेशी परिस्थितियों में जडेजा का अनुभव और रिकॉर्ड उन्हें पहली पसंद बनाता है। वॉशिंगटन अच्छे खिलाड़ी हैं और वह शतक भी लगा सकते हैं या पांच विकेट भी ले सकते हैं, लेकिन उनके अच्छा प्रदर्शन करने से जडेजा को बाहर रखने का फैसला अपने आप सही साबित नहीं हो जाता।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर टीम को वॉशिंगटन की बल्लेबाजी का फायदा चाहिए तो उन्हें बल्लेबाज के तौर पर भी खिलाने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन जडेजा जैसे अनुभवी ऑलराउंडर की जगह उन्हें चुनने के फैसले पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

अश्विन ने स्पिनरों के आंकड़ों को संदर्भ के साथ देखने की जरूरत भी बताई। उन्होंने वेलिंगटन में नाथन लायन के 10 विकेट और ग्लेन फिलिप्स के पांच विकेट लेने का उदाहरण दिया। उनके मुताबिक, सिर्फ आंकड़े देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि पिच स्पिनरों के लिए कितनी मददगार थी। लायन को मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी से बने रफ का फायदा मिला था। इसलिए परिस्थितियों और मैच के संदर्भ को समझना जरूरी है।

4. चार तेज गेंदबाजों के साथ जडेजा की भूमिका और अहम हो सकती थी

अश्विन ने टीम संयोजन को लेकर भी अपनी बात रखी। भारत ने वेलिंगटन टेस्ट में चार विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों को चुना और वॉशिंगटन सुंदर को स्पिन ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया। अश्विन के मुताबिक, विदेशी टेस्ट में स्पिनर की भूमिका अक्सर मैच के चौथे और पांचवें दिन ज्यादा अहम हो जाती है। तेज गेंदबाजों के लगातार एक ही छोर से गेंदबाजी करने पर पिच पर रफ बनता है। इससे बाद में स्पिनरों को मदद मिल सकती है। अश्विन ने इसी आधार पर कहा कि जडेजा जैसे गेंदबाज को सिर्फ शुरुआती परिस्थितियों या विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के बाएं हाथ का होने के आधार पर बाहर रखना सही आकलन नहीं हो सकता।

5. 'चयन में पसंद-नापसंद नहीं, निष्पक्षता होनी चाहिए' अश्विन ने चयन प्रक्रिया को लेकर सबसे गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि टीम के चयनकर्ता और मैनेजमेंट क्रिकेट के संरक्षक होते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वे खिलाड़ियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करें और फैसले प्रदर्शन तथा टीम की जरूरत के आधार पर लें।

उन्होंने अपने करीब 25 साल के क्रिकेट करियर का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोच या चयनकर्ता हर खिलाड़ी को पसंद करे। कुछ लोगों को वह पसंद आए होंगे और कुछ को नहीं, लेकिन चयन का आधार व्यक्तिगत पसंद या नापसंद नहीं होना चाहिए।

अश्विन ने कहा कि खिलाड़ियों के साथ निष्पक्षता जरूरी है। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और टीम के लिए योगदान दे रहा है, तो उसे लगातार मौके मिलने चाहिए। चयन में अस्थिरता से खिलाड़ियों के मन में असुरक्षा पैदा होती है और उनका आत्मविश्वास प्रभावित होता है। उनका सवाल था कि पिछले करीब 18 महीनों में टीम के भीतर चयन और खिलाड़ियों की भूमिकाओं को लेकर इतनी अस्थिरता क्यों दिखाई दे रही है।

6. कुलदीप यादव और युवा खिलाड़ियों को मौके देने पर भी बात

अश्विन ने कुलदीप यादव का उदाहरण देते हुए कहा कि अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी उन्हें लगातार मौके नहीं मिल पाए। उनके मुताबिक, खिलाड़ियों को प्रदर्शन के आधार पर निरंतर अवसर मिलना चाहिए, ताकि वे टीम में अपनी जगह को लेकर आश्वस्त रह सकें। उन्होंने युवा खिलाड़ी मानव सुथार को न्यूजीलैंड दौरे पर मिले अनुभव को भी अहम बताया। अश्विन का मानना है कि ऐसे दौरों पर युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय माहौल और विदेशी परिस्थितियों को समझने का मौका मिलता है। यह अनुभव उनके भविष्य के लिए उपयोगी हो सकता है।

7. कप्तान गिल को भी फैसलों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए

अश्विन ने कप्तान शुभमन गिल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि टीम चयन में कप्तान को भी अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आखिरकार मैदान पर टीम कप्तान ही लेकर उतरता है। अश्विन ने माना कि भारतीय टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है और नए खिलाड़ियों को मौका देना जरूरी है। लेकिन इसके साथ अनुभव को भी महत्व मिलना चाहिए। उनके मुताबिक, किसी खिलाड़ी ने पहले विदेशी परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया है और मुश्किल समय में टीम को संभाला है, तो उस अनुभव की अहमियत होनी चाहिए। उन्होंने फैसले लेने की प्रक्रिया में बेहतर संतुलन की जरूरत बताई। यानी नए खिलाड़ियों को मौका मिले, लेकिन अनुभवी खिलाड़ियों के योगदान और प्रदर्शन को भी नजरअंदाज न किया जाए।