{"_id":"6aff07c3ad348bc6520d1edb","slug":"india-a-begin-rising-stars-asia-cup-campaign-against-nepal-2026-11-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"राइजिंग स्टार्स एशिया कप: नेपाल के खिलाफ अभियान का आगाज करेगी इंडिया ए, वैभव और अभिषेक पर रहेंगी नजरें","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

इंडिया ए की टीम शुक्रवार को दोहा में नेपाल के खिलाफ मुकाबले से राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। तिलक वर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं।

विज्ञापन राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत शुक्रवार को नेपाल के खिलाफ मुकाबले से करेगी। इस टूर्नामेंट में इंडिया ए की ओर से कई ऐसे खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे, जो टी20 क्रिकेट में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। इनमें 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, कप्तान तिलक वर्मा और रिंकू सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। टी20 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले इन खिलाड़ियों के लिए यह टूर्नामेंट 50 ओवर के प्रारूप में अपनी काबिलियत साबित करने का अच्छा मौका होगा। खासतौर पर वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नजरें रहेंगी, जिन्होंने कम उम्र में ही अपने प्रदर्शन से क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है।

Trending Videos

वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी खास नजरें

महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 और इंडिया ए टीम के लिए खेलते हुए लंबी पारियां खेलने की क्षमता दिखाई है। इस साल की शुरुआत में श्रीलंका में खेली गई ट्राई सीरीज में उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रन की तूफानी पारी खेली थी। उनके इस प्रदर्शन की काफी चर्चा हुई थी। वैभव को हाल ही में जारी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार की कप्तानी करने का मौका भी मिला। अब राइजिंग स्टार्स एशिया कप में उनके पास अपनी बल्लेबाजी के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर होगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

रिंकू और बदोनी के पास भी खुद को साबित करने का मौका

इस टूर्नामेंट में कुछ खिलाड़ियों के लिए प्रदर्शन काफी अहम रहने वाला है। इनमें रिंकू सिंह, आयुष बदोनी और शाहबाज अहमद शामिल हैं। रिंकू सिंह भारतीय टी20 टीम में अपनी जगह गंवा चुके हैं और ऐसे में वह इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहेंगे। वहीं, घरेलू क्रिकेट में शानदार शुरुआत करने वाले आयुष बदोनी भी अपनी फॉर्म बरकरार रखना चाहेंगे। उन्हें राजत पाटीदार के टूर्नामेंट से हटने के बाद टीम में शामिल किया गया है। दूसरी ओर, शाहबाज अहमद ने आखिरी बार 2023 में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था। उनके पास भी वापसी का दावा मजबूत करने का मौका होगा।

विज्ञापन

चोट से वापसी कर रहे हर्षित राणा पर भी नजरें

टीम में तेज गेंदबाज हर्षित राणा की वापसी भी अहम है। क्वाड्रिसेप्स इंजरी से उबरने के बाद वह अपनी फिटनेस साबित करना चाहेंगे। इसके अलावा प्रभसिमरन सिंह, प्रिंस यादव और ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे जैसे खिलाड़ियों से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। पिछले साल इस टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे और हर्ष दुबे भी इंडिया ए टीम का हिस्सा थे। हालांकि, पिछली बार यह प्रतियोगिता टी20 प्रारूप में खेली गई थी, जबकि इस बार खिलाड़ियों के सामने 50 ओवर के क्रिकेट में अपनी क्षमता दिखाने की चुनौती होगी।