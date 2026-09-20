क्या टेस्ट के लिए तैयार नहीं हैं वैभव सूर्यवंशी?: इंग्लैंड के इस दिग्गज ने तकनीक पर उठाए सवाल; जानें क्या कहा

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विज्ञापन भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उनका प्रदर्शन साधारण रहा था। उन्होंने तीन मैचों में 14, 13 और 15 रन बनाए थे। इसके बाद जिम्बाब्वे दौरे पर उन्होंने शानदार वापसी की और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता। तीन मैचों में वैभव ने 151 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल थे। इसके साथ उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफेद गेंद की क्षमता का मजबूत संकेत दिया।

पनेसर ने टेस्ट तकनीक पर उठाए सवाल

टी20 में वैभव के प्रदर्शन को लेकर भले ही चर्चा हो रही हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनके भविष्य को लेकर पूर्व खिलाड़ियों की राय अलग-अलग है। वैभव ने अभी तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाल गेंद से क्रिकेट नहीं खेला है। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर का मानना है कि वैभव के लिए टेस्ट क्रिकेट में सफल होना आसान नहीं होगा। उन्होंने उनकी बल्लेबाजी तकनीक को लेकर सवाल उठाए।



पनेसर ने बियॉन्ड 23 क्रिकेट पॉडकास्ट पर कहा, 'मैं वैभव सूर्यवंशी को टेस्ट क्रिकेट में बदलाव करते हुए नहीं देख सकता। इस समय हैरी ब्रूक ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जो टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय दोनों में शीर्ष 10 में हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सूर्यवंशी के पास जरूरी तकनीक है।'

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माइकल क्लार्क ने अलग राय रखी

हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क वैभव को लेकर पनेसर से अलग राय रखते हैं। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी तीनों प्रारूपों में सफल हो सकता है और इसके उदाहरण विराट कोहली और एबी डिविलियर्स हैं। क्लार्क ने कहा, 'मुझे लगता है कि आप तीनों प्रारूप खेल सकते हैं। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने यह दिखाया है। वे शानदार टेस्ट क्रिकेटर और बेहतरीन टी20 क्रिकेटर भी थे। अगर इस पीढ़ी का कोई खिलाड़ी, जैसे सूर्यवंशी, टेस्ट क्रिकेट में बदलाव कर पाता है तो उसे देखना शानदार होगा। हालांकि, वह टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है या नहीं, यह भी एक सवाल होगा।'

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दलीप ट्रॉफी में बना चुके हैं इतिहास

वैभव ने पिछले महीने ईस्ट जोन की ओर से सेंट्रल जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में लाल गेंद के क्रिकेट में अपनी क्षमता की झलक दिखाई थी। 15 साल 157 दिन की उम्र में उन्होंने टूर्नामेंट के इतिहास में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया। वैभव शतक के भी करीब पहुंच गए थे, लेकिन वह इस उपलब्धि से महज आठ रन दूर रह गए। इस प्रदर्शन ने टेस्ट क्रिकेट में उनकी संभावनाओं को लेकर चर्चा को और बढ़ा दिया है।