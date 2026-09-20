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INDW vs BANW Live Score: भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला; पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका फाइनल में
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, निशिन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 20 Sep 2026 10:13 AM IST
खास बातें
नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में बांग्लादेश का सामना करेगी। यह मुकाबला निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जा रहा है।
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लाइव अपडेट
10:04 AM, 20-Sep-2026
INDW vs BANW Live: दोनों टीमों की प्लेइंग-11भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, भारती फुलमाली, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), गुणालन कमालिनी, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़।
बांग्लादेश: दिलीरा अख्तर, जुएरिया फरदूस, शोभना मोस्तारी, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोर्ना अख्तर, शर्मिन अख्तर, शांजिदा अख्तर मेघला, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, मरूफा अख्तर, सुल्ताना खातून।
10:03 AM, 20-Sep-2026
INDW vs BANW Live: भारत ने जीता टॉसभारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। बांग्लादेश की कप्तानी निगार सुल्ताना कर रही हैं।
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10:02 AM, 20-Sep-2026
INDW vs BANW Live: एक और सेमीफाइनल में श्रीलंका जीताभारत-बांग्लादेश मैच से पहले श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। इसे श्रीलंका ने आठ विकेट से जीत लिया और फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 177 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने 17.5 ओवर में दो विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। पाकिस्तान अब 22 सितंबर को कांस्य पदक मुकाबले में भारत-बांग्लादेश के बीच हारने वाली टीम का सामना करेगी। वहीं, जीतने वाली टीम 22 सितबर को ही श्रीलंका से सामना करेगी।
09:56 AM, 20-Sep-2026