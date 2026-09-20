फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   Cricket ›   INDW vs BANW Live Score, Asian Games 2026: India Women Cricket team vs Bangladesh Semifinal, Toss Live Updates

Live

INDW vs BANW Live Score: भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला; पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका फाइनल में

Sun, 20 Sep 2026 10:13 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, निशिन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, निशिन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 20 Sep 2026 10:13 AM IST
खास बातें

नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में बांग्लादेश का सामना करेगी। यह मुकाबला निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जा रहा है।
 

विज्ञापन
INDW vs BANW Live Score, Asian Games 2026: India Women Cricket team vs Bangladesh Semifinal, Toss Live Updates
भारतीय महिला टीम - फोटो : BCCI Women

लाइव अपडेट

10:04 AM, 20-Sep-2026

INDW vs BANW Live: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, भारती फुलमाली, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), गुणालन कमालिनी, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़।

बांग्लादेश: दिलीरा अख्तर, जुएरिया फरदूस, शोभना मोस्तारी, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोर्ना अख्तर, शर्मिन अख्तर, शांजिदा अख्तर मेघला, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, मरूफा अख्तर, सुल्ताना खातून।
10:03 AM, 20-Sep-2026

INDW vs BANW Live: भारत ने जीता टॉस

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। बांग्लादेश की कप्तानी निगार सुल्ताना कर रही हैं।
विज्ञापन
10:02 AM, 20-Sep-2026

INDW vs BANW Live: एक और सेमीफाइनल में श्रीलंका जीता

भारत-बांग्लादेश मैच से पहले श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। इसे श्रीलंका ने आठ विकेट से जीत लिया और फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 177 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने 17.5 ओवर में दो विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। पाकिस्तान अब 22 सितंबर को कांस्य पदक मुकाबले में भारत-बांग्लादेश के बीच हारने वाली टीम का सामना करेगी। वहीं, जीतने वाली टीम 22 सितबर को ही श्रीलंका से सामना करेगी। 
09:56 AM, 20-Sep-2026

INDW vs BANW Live Score: भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला; पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका फाइनल में

नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में बांग्लादेश का सामना करेगी। यह मुकाबला निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जा रहा है।
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed