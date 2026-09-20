एशियन गेम्स: विप्रज को वरुण का रिप्लेसमेंट बनाने पर भड़के श्रीकांत, चयनकर्ताओं से पूछा- इस बदलाव का आधार क्या?

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अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच के दौरान चोटिल हुए वरुण चक्रवर्ती एशियन गेम्स से बाहर हो गए। उनकी जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर विप्रज निगम को टीम में शामिल किया। विप्रज ने 2025 आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपने पहले ही सीजन में प्रभावित किया था। उन्होंने 14 मैचों में 142 रन बनाए और 11 विकेट लिए थे। हालांकि, 2026 में उनका प्रदर्शन पहले जैसा नहीं रहा। वह सिर्फ पांच मैच खेले, जिसमें उनके नाम 15 रन और दो विकेट रहे। विज्ञापन

'किस आधार पर किया गया चयन?'

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर विपराज को वरुण के विकल्प के तौर पर चुने जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, 'विपराज निगम अचानक टीम में कैसे आ गए? किस आधार पर उनका चयन किया गया है? क्या वह वरुण चक्रवर्ती के समान विकल्प के तौर पर चुने जाने के लिए इतने शानदार गेंदबाज हैं? आप हर किसी को इतनी आसानी से भारतीय कैप नहीं दे सकते। ऐसा लगता है कि अब भारतीय कैप किसी दुकान से खरीदी जा सकती है।'

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इन खिलाड़ियों के बाहर रहने पर भी उठाए सवाल

1983 विश्व कप विजेता श्रीकांत ने राजत पाटीदार, क्रुणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार को लगातार टीम से बाहर रखने पर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि केवल उम्र चयन का आधार नहीं हो सकती और प्रदर्शन तथा क्षमता को भी देखा जाना चाहिए। श्रीकांत ने कहा, 'राजत पाटीदार, क्रुणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार ने ऐसा क्या गलत किया है?'



श्रीकांत ने कहा, 'इनमें से कुछ चयन हैरान करने वाले हैं। उम्र ही एकमात्र आधार नहीं हो सकती, जैसा भुवनेश्वर कुमार और क्रुणाल पांड्या के मामले में दिखाई देता है। क्षमता और प्रदर्शन भी मायने रखते हैं। युवा खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन के दम पर इन खिलाड़ियों को बाहर करना होगा। लेकिन क्या यश ठाकुर या रवि बिश्नोई ने अपने प्रदर्शन से ऐसा किया है? बिल्कुल नहीं। ये खिलाड़ी आईपीएल टीमों की अंतिम एकादश में भी जगह नहीं बना पा रहे हैं।'

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