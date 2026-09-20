एशियन गेम्स 2026: स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज

तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय

स्मृति मंधाना अब महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज भी हैं। उनके नाम कुल 10,987 रन हैं। टेस्ट क्रिकेट में यह रिकॉर्ड इंग्लैंड की जेन ब्रिटिन (1,935 रन) के नाम है, जबकि वनडे में भारत की मिताली राज (7,805 रन) सबसे आगे हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय में मंधाना 4,765 रन के साथ शीर्ष पर हैं।

फॉर्मेट सबसे ज्यादा रन खिलाड़ी टेस्ट 1,935 जेन ब्रिटिन वनडे 7,805 मिताली राज टी20 अंतरराष्ट्रीय 4,788 स्मृति मंधाना तीनों फॉर्मेट मिलाकर 10,987 स्मृति मंधाना

मंधाना को बांग्लादेश की नाहिदा अख्तर ने आउट किया। नाहिदा के खिलाफ टी20 क्रिकेट में स्मृति मंधाना ने 40 गेंदों का सामना करते हुए 53 रन बनाए हैं। हालांकि, नाहिदा ने उन्हें चार बार आउट किया है। इस दौरान मंधाना का औसत 13.25 और स्ट्राइक रेट 132.5 रहा है।