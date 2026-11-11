अर्शदीप सिंह की हुई सगाई: गर्लफ्रेंड समरीन कौर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, रिंग भी दिखाई; देखें तस्वीरें

1 of 5 अर्शदीप और समरीन कौर - फोटो : samreenkaur Instagram

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की सगाई हो गई है। अर्शदीप की गर्लफ्रेंड समरीन कौर ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी है। समरीन ने इस दौरान सगाई की अंगूठी भी दिखाई। अर्शदीप के लिए ये दोहरी खुशी का अवसर है। अर्शदीप बुधवार को ही पंजाब किंग्स से मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल हुए हैं। अर्शदीप के लिए आज का दिन दोहरी खुशी का है। पहले वह ट्रेड डील में मुंबई के साथ शामिल हुए और अब उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड समरीन के साथ सगाई कर ली।

Trending Videos

2 of 5 अर्शदीप और समरीन कौर - फोटो : _arshdeep.singh__

समरीन ने पोस्ट में क्या लिखा?

अर्शदीप की गर्लफ्रेंड समरीन ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें पोस्ट की। इसमें अर्शदीप उन्हें अंगूठी दे रहे हैं। इस पोस्ट में दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। समरीन ने कई सारी तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, 'और जिंदगी हमें जो कुछ भी दे सकती थी, उनमें से सबसे अच्छी बात यह है कि उसने हमें एक-दूसरे से मिलाया। हमारा साथ, जिंदगी भर के लिए।' समरीन ने इसके नीचे 11 नवंबर 2026 की तारीख लिखी। इसके साथ ही उन्होंने मंगेतर भी लिखा जिससे इसकी पुष्टि हो गई कि अर्शदीप और समरीन ने सगाई कर ली है।



View this post on Instagram A post shared by Samreen (@samreenkaur_)

अर्शदीप की गर्लफ्रेंड समरीन ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें पोस्ट की। इसमें अर्शदीप उन्हें अंगूठी दे रहे हैं। इस पोस्ट में दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। समरीन ने कई सारी तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, 'और जिंदगी हमें जो कुछ भी दे सकती थी, उनमें से सबसे अच्छी बात यह है कि उसने हमें एक-दूसरे से मिलाया। हमारा साथ, जिंदगी भर के लिए।' समरीन ने इसके नीचे 11 नवंबर 2026 की तारीख लिखी। इसके साथ ही उन्होंने मंगेतर भी लिखा जिससे इसकी पुष्टि हो गई कि अर्शदीप और समरीन ने सगाई कर ली है।

3 of 5 अर्शदीप और समरीन कौर - फोटो : samreenkaur Instagram

लंबे समय से कर रहे थे डेट

अर्शदीप और समरीन पिछले कुछ समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। कुछ महीने पहले समरीन के जन्मदिन पर अर्शदीप ने रोमांटिक अंदाज में उन्हें बधाई दी थी और अपने रिश्ते पर खुलकर मुहर लगा दी थी। अर्शदीप और समरीन लगातार साथ नजर आ रहे थे। अब इन दोनों ने जीवनभर साथ रहने का फैसला किया है और सगाई कर ली है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 अर्शदीप और समरीन कौर - फोटो : samreenkaur Instagram

कौन हैं समरीन कौर?

अर्शदीप की मंगेतर समरीन कौर एक पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो 2018 की मिस इंडिया फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। वह मूल रूप से जम्मू-कश्मीर की रहने वाली हैं और उन्होंने पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से पढ़ाई की है। समरीन ने कई म्यूजिक वीडियो, हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम किया है और अपनी अलग पहचान बनाई है।

विज्ञापन

5 of 5 अर्शदीप और समरीन कौर - फोटो : _arshdeep.singh__