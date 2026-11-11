अंडर-19 एशिया कप: आर्यवीर सहवाग का कोहली के साथ पुराना इंटरव्यू हो रहा वायरल, नौ साल पहले क्या हुई थी बातचीत?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Wed, 11 Nov 2026 04:24 PM IST
सार
भारतीय टीम के पूर्व विस्टफोटक सलामी बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग इन दिनों अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम में शामिल हैं। आर्यवीर ने यूएई के खिलाफ दमदार पारी खेलकर सुर्खियां बटोरी। अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें वह विराट कोहली का इंटरव्यू ले रहे हैं।
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विस्तार
वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग का विराट कोहली के साथ 2017 का एक पुराना इंटरव्यू अंडर-19 एशिया कप में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करीब नौ साल पहले जब आर्यवीर ने हाथ में माइक लेकर तीनों फॉर्मेट के तत्कालीन भारतीय कप्तान विराट कोहली का इंटरव्यू लिया था, तब वह बहुत छोटे बच्चे थे। अब यूएई के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप मैच में 160 रनों की शानदार पारी खेलकर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी है।
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यूएई के खिलाफ आर्यवीर ने खेली थी दमदार पारी
अंडर-19 एशिया कप में सोमवार को खेले गए इस मुकाबले में भारत ने 70 रनों से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। आर्यवीर ने 168 गेंदों का सामना करते हुए 17 चौकों और सात छक्कों की मदद से 160 रनों की यादगार पारी खेली। वीके विनीत के साथ उनकी 193 रनों की साझीदारी के दम पर भारत ने सात विकेट पर 309 रन बनाए थे। जैसे ही आर्यवीर की इस पारी ने लोगों का ध्यान खींचा, वैसे ही उनका विराट कोहली के साथ किया गया पुराना इंटरव्यू भी वायरल होने लगा, जो विराट के प्रति उनके शुरुआती जुड़ाव और सम्मान की याद दिलाता है।
अंडर-19 एशिया कप में सोमवार को खेले गए इस मुकाबले में भारत ने 70 रनों से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। आर्यवीर ने 168 गेंदों का सामना करते हुए 17 चौकों और सात छक्कों की मदद से 160 रनों की यादगार पारी खेली। वीके विनीत के साथ उनकी 193 रनों की साझीदारी के दम पर भारत ने सात विकेट पर 309 रन बनाए थे। जैसे ही आर्यवीर की इस पारी ने लोगों का ध्यान खींचा, वैसे ही उनका विराट कोहली के साथ किया गया पुराना इंटरव्यू भी वायरल होने लगा, जो विराट के प्रति उनके शुरुआती जुड़ाव और सम्मान की याद दिलाता है।
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कोहली से इंटरव्यू में क्या किए थे सवाल?
उस बातचीत के दौरान आर्यवीर ने विराट कोहली से वीरेंद्र सहवाग के साथ उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछा था। इस पर विराट ने याद करते हुए बताया था कि दिल्ली में एक स्टेट-लेवल कोच के जरिए उनकी मुलाकात वीरेंद्र सहवाग से हुई थी, जो दोनों क्रिकेटर्स को जानते थे। वह मुलाकात तब हुई थी जब विराट ने अंडर-17 क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक बनाया था। इसके अलावा, आर्यवीर ने आशीष नेहरा द्वारा विराट को ट्रॉफी देने वाली प्रसिद्ध तस्वीर पर भी सवाल किया था। बातचीत में विराट ने अपने क्रिकेट सफर को साझा करते हुए युवा खिलाड़ी को बड़े सपने देखने और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखने की प्रेरणा दी थी।
उस बातचीत के दौरान आर्यवीर ने विराट कोहली से वीरेंद्र सहवाग के साथ उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछा था। इस पर विराट ने याद करते हुए बताया था कि दिल्ली में एक स्टेट-लेवल कोच के जरिए उनकी मुलाकात वीरेंद्र सहवाग से हुई थी, जो दोनों क्रिकेटर्स को जानते थे। वह मुलाकात तब हुई थी जब विराट ने अंडर-17 क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक बनाया था। इसके अलावा, आर्यवीर ने आशीष नेहरा द्वारा विराट को ट्रॉफी देने वाली प्रसिद्ध तस्वीर पर भी सवाल किया था। बातचीत में विराट ने अपने क्रिकेट सफर को साझा करते हुए युवा खिलाड़ी को बड़े सपने देखने और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखने की प्रेरणा दी थी।
Straight from the goldmine! 📂😍 When a young Aaryavir Sehwag interviewed his icon Virat Kohli! Years later, he's making headlines of his own with the bat in India's U19 colours! 🙌 https://t.co/pCCdJk7CkQ— Star Sports (@StarSportsIndia) November 11, 2026
कोहली की बल्लेबाजी शैली के कायल हैं आर्यवीर
टूर्नामेंट से पहले एक बातचीत में आर्यवीर ने विराट कोहली की बल्लेबाजी शैली की प्रशंसा की थी और उनके खेल के कुछ खास पहलुओं को अपनी बल्लेबाजी में शामिल करने की इच्छा जताई थी। यूएई के खिलाफ यह पारी आर्यवीर के करियर का पहला यूथ वनडे शतक है। इससे पहले उन्होंने नेपाल के खिलाफ मैच में नाबाद 72 रनों की पारी खेलकर भी सभी का ध्यान खींचा था। हालांकि एक मशहूर उपनाम होने की वजह से उन पर उम्मीदों का दबाव स्वाभाविक है, लेकिन आर्यवीर अब अपनी मेहनत के दम पर आयु-वर्ग के क्रिकेट में खुद की एक अलग पहचान गढ़ रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच गुरुवार को ओमान में होने वाले अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें इसी युवा खिलाड़ी पर टिकी होंगी।
टूर्नामेंट से पहले एक बातचीत में आर्यवीर ने विराट कोहली की बल्लेबाजी शैली की प्रशंसा की थी और उनके खेल के कुछ खास पहलुओं को अपनी बल्लेबाजी में शामिल करने की इच्छा जताई थी। यूएई के खिलाफ यह पारी आर्यवीर के करियर का पहला यूथ वनडे शतक है। इससे पहले उन्होंने नेपाल के खिलाफ मैच में नाबाद 72 रनों की पारी खेलकर भी सभी का ध्यान खींचा था। हालांकि एक मशहूर उपनाम होने की वजह से उन पर उम्मीदों का दबाव स्वाभाविक है, लेकिन आर्यवीर अब अपनी मेहनत के दम पर आयु-वर्ग के क्रिकेट में खुद की एक अलग पहचान गढ़ रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच गुरुवार को ओमान में होने वाले अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें इसी युवा खिलाड़ी पर टिकी होंगी।