{"_id":"6af4496aeb85b5a82a06ced7","slug":"aaryavir-sehwag-s-old-interview-with-virat-kohli-goes-viral-after-his-heroic-knock-against-uae-in-u19-asia-cup-2026-11-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अंडर-19 एशिया कप: आर्यवीर सहवाग का कोहली के साथ पुराना इंटरव्यू हो रहा वायरल, नौ साल पहले क्या हुई थी बातचीत?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग का विराट कोहली के साथ 2017 का एक पुराना इंटरव्यू अंडर-19 एशिया कप में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करीब नौ साल पहले जब आर्यवीर ने हाथ में माइक लेकर तीनों फॉर्मेट के तत्कालीन भारतीय कप्तान विराट कोहली का इंटरव्यू लिया था, तब वह बहुत छोटे बच्चे थे। अब यूएई के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप मैच में 160 रनों की शानदार पारी खेलकर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी है।

Trending Videos

यूएई के खिलाफ आर्यवीर ने खेली थी दमदार पारी

अंडर-19 एशिया कप में सोमवार को खेले गए इस मुकाबले में भारत ने 70 रनों से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। आर्यवीर ने 168 गेंदों का सामना करते हुए 17 चौकों और सात छक्कों की मदद से 160 रनों की यादगार पारी खेली। वीके विनीत के साथ उनकी 193 रनों की साझीदारी के दम पर भारत ने सात विकेट पर 309 रन बनाए थे। जैसे ही आर्यवीर की इस पारी ने लोगों का ध्यान खींचा, वैसे ही उनका विराट कोहली के साथ किया गया पुराना इंटरव्यू भी वायरल होने लगा, जो विराट के प्रति उनके शुरुआती जुड़ाव और सम्मान की याद दिलाता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

कोहली से इंटरव्यू में क्या किए थे सवाल?

उस बातचीत के दौरान आर्यवीर ने विराट कोहली से वीरेंद्र सहवाग के साथ उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछा था। इस पर विराट ने याद करते हुए बताया था कि दिल्ली में एक स्टेट-लेवल कोच के जरिए उनकी मुलाकात वीरेंद्र सहवाग से हुई थी, जो दोनों क्रिकेटर्स को जानते थे। वह मुलाकात तब हुई थी जब विराट ने अंडर-17 क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक बनाया था। इसके अलावा, आर्यवीर ने आशीष नेहरा द्वारा विराट को ट्रॉफी देने वाली प्रसिद्ध तस्वीर पर भी सवाल किया था। बातचीत में विराट ने अपने क्रिकेट सफर को साझा करते हुए युवा खिलाड़ी को बड़े सपने देखने और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखने की प्रेरणा दी थी।



Straight from the goldmine! 📂😍 When a young Aaryavir Sehwag interviewed his icon Virat Kohli! Years later, he's making headlines of his own with the bat in India's U19 colours! 🙌 https://t.co/pCCdJk7CkQ — Star Sports (@StarSportsIndia) November 11, 2026 उस बातचीत के दौरान आर्यवीर ने विराट कोहली से वीरेंद्र सहवाग के साथ उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछा था। इस पर विराट ने याद करते हुए बताया था कि दिल्ली में एक स्टेट-लेवल कोच के जरिए उनकी मुलाकात वीरेंद्र सहवाग से हुई थी, जो दोनों क्रिकेटर्स को जानते थे। वह मुलाकात तब हुई थी जब विराट ने अंडर-17 क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक बनाया था। इसके अलावा, आर्यवीर ने आशीष नेहरा द्वारा विराट को ट्रॉफी देने वाली प्रसिद्ध तस्वीर पर भी सवाल किया था। बातचीत में विराट ने अपने क्रिकेट सफर को साझा करते हुए युवा खिलाड़ी को बड़े सपने देखने और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा रखने की प्रेरणा दी थी।

विज्ञापन