Solar rooftop Yojana: सरकारी सब्सिडी पर लगवाएं अपने घर की छत पर सोलर पैनल, जानिए कैसे करना है आवेदन

आने वाले समय में एक बड़े स्तर पर ऊर्जा की खपत सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए की जाएगी। ऐसे में भारत धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा one sun one world one grid (osowog) परियोजना की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य भारत में बड़े स्तर पर सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करना है। सरकार का उद्देश्य बिजली उत्पादन के स्तर पर देश को आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं इस परियोजना के तहत सरकार ग्रिड के जरिए अफ्रीका के कई देशों में बिजली का निर्यात भी करेगी। इसके अलावा देश में सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार अपने स्तर पर कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सोलर रूफटॉप योजना के बारे में। इसके तहत आप सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी की सहायता से अपनी छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकते हैं।