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देश की माल ढुलाई में नेटवर्क को अधिक तेज और किफायती बनाने के लिए डेडिकेटेट फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) आने वाले वर्षों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन परियोजनाओं के प्रभावी विस्तार से देश में माल ढुलाई की लागत में सालाना 7 लाख करोड़ रुपये की बचत और लगभग एक करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।