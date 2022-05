UFO News: अमेरिकी नौसेना ने समुद्र के ऊपर देखा रहस्यमयी यूएफओ, फिर अचनाक लापता हो गया एलियन का जहाज

1 of 6 अमेरिकी नौसेना ने समुद्र के ऊपर देखा रहस्यमयी यूएफओ (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock

विज्ञापन

UFO Spotted Football Like Ball Over Sea to US Navy: दुनियाभर में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट (यूएफओ) और एलियंस को लेकर सालों से बहस चल रही है। लेकिन क्या ब्रह्मांड में एलियन का अस्तित्व है? इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक अभी तक नहीं खोज पाए हैं। हाल ही में इस मामले को लेकर अमेरिकी संसद (कांग्रेस) में सुनवाई हुई थी। इस दौरान अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने बताया कि अभी तक 400 से ज्यादा यूएफओ की घटना की रिपोर्ट सेना के पास है। इसमें बताया गया है कि 11 बार सैन्य कर्मियों और यूएफओ का आमना सामना बेहद नजदीक से हुआ था।



अमेरिकी सेना ने एक ऐसा ही वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें एक गोलाकर यूएफओ (Unidentified flying object) नजर आया था। इस वीडियो को अमेरिकी नौसेना साल 2019 में रिकॉर्ड किया था जिसमें साफ तौर यूएफओ दिख रहा है। समुद्र में गायब होने से पहले इस यूएफओ को काफी देर तक देखा गया था। हालांकि इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। पेंटागन ने पुष्टि की है कि यह वीडियो पूरी तरह से ऑथेन्टिक है

2 of 6 अमेरिकी नौसेना ने समुद्र के ऊपर देखा रहस्यमयी यूएफओ (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock

फिल्म मेकर जेरेमी कॉर्बेल ने अमेरिकी नौसेना के इस वीडियो को ऑनलाइन शेयर किया है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी नौसेना की तरफ से यूएफओ और एडवांस्ड ट्रांसमीडियम व्हीकल के वीडियो को रिकाॅर्ड किया गया है। उस वीडियो में से कुछ फुटेज यहां पर हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

3 of 6 अमेरिकी नौसेना ने समुद्र के ऊपर देखा रहस्यमयी यूएफओ (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Pixabay



जेरेमी कॉर्बेल ने यूएफओ के इस वीडियो क्लिप और उसके के बारे में अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है। जेरेमी कॉर्बेल ने बताया है कि अमेरिकी नौसेना ने इस वीडियो को साल 2019 में रिकाॅर्ड किया था। बाद में इसे सार्वजनिक कर दिया गया।

4 of 6 अमेरिकी नौसेना ने समुद्र के ऊपर देखा रहस्यमयी यूएफओ (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Pixabay