क्या आने वाली है तबाही? धरती के करीब घूम रहे 40 हजार एस्टेरॉयड, वैज्ञानिकों की चेतावनी ने बढ़ाई चिंता

वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर बड़ी तबाही की आशंका जताई है। उन्होंने बताया है कि इसकी वजह एस्टेरॉयड हो सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि कि पृथ्वी के करीबी कम से कम 40,000 एस्टेरॉयड की पहचान की गई है, जिनसे पृथ्वी को नुकसान हो सकता है। इनसे धरती पर विनाश का खतरा बढ़ता जा रहा है। खगोलविदों का मानना है कि इन 40,000 अंतरिक्ष चट्टान में से 2,000 पृथ्वी से टकराकर तबाही ला सकते हैं।

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले 40,000 एस्टेरॉयड का पता लगाना बहुत अहम है। साथ ही इससे धरती को होने वाले खतरे को पैमान का पता चलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि धरती के करीब मौजूद क्षुद्रग्रह कुछ फीट से लेकर कई मील चौड़े हो सकते हैं। यह सभी ऐसे रास्तों (ऑर्बिट) से गुजरते हैं, जो उन्हें पृथ्वी के पास लाते हैं।पृथ्वी के पास लाने वाले ऑर्बिट में चलने और पृथ्वी के पास आने की इनी संभावना से खतरा बढ़ता, जो चिंता बढ़ाती है। एस्टेरॉयड की यही बात वैज्ञानिकों और ग्रहों की सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों के लिए अहम है। क्षुद्रग्रह चट्टानी अवशेष हैं और चार अरब साल से भी पहले सौर मंडल के निर्माण के समय से बचे हुए हैं।ज्यादातर एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में मौजूद हैं। पृथ्वी के करीब मौजूद एस्टेरॉयड्स के रास्ते उन्हें धरती से 2.8 करोड़ मील की दूरी के अंदर लेकर आते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मैनेजर लुका कॉन्वर्सी ने बताया कि खोजे गए एस्टेरॉयड की संख्या तेजी से बढ़ी है। सदी की शुरुआत में इनकी संख्या एक हजार थी, जो 2016 में बढ़कर 15,000 और 2022 में 30,000 तक पहुंच गई। विशेषज्ञों का कहना है कि एस्टेरॉयड अंतरिक्ष में सूर्य का चक्कर लगाने वाले छोटे पथरीले या धातुओं से बने पिंड हैं। यह किसी गृह खासतौर से धरती से टकराकर तबाही ला सकते हैं।यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बताया कि धरती के पास स्थित करीब 2,000 क्षुद्रग्रहों के अगले सौ वर्षों में पृथ्वी से टकराने की संभावना बहुत कम है यानी नामुमकिन है। विशेषज्ञों ने यह जरूर कहा कि सबसे बड़े क्षुद्रग्रह एक मील तक चौड़े हो सकते हैं। इनकी अगर पृथ्वी से टक्कर होती है तो दुनिया में भारी तबाही मचा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्हें भरोसा है कि ज्यादातर बड़े क्षुद्रग्रहों की खोज की जा चुकी है और उन पर नजर रखी जा रही है।