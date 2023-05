Weird Traditions Of Europe: पत्नी को पीठ पर उल्टा टांग कर होती है रेस, दूल्हन पर लगाई जाती है कालिख!

1 of 6 यूरोप की सात अजीबोगरीब परंपराएं - फोटो : twitter/@CyphersTemitope,@JennyClaylands

Seven Weird Traditions Of Europe: यूरोप दुनिया के सबसे अमीर महाद्वीपों में से एक है। यहां मौजूद देशों को काफी विकसित माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी इन देशों में अलग-अलग मान्यताओं और रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है, जो काफी विचित्र हैं। आज हम आपको ऐसी ही सात अजीबोगरीब मान्यताओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी।



1. पेड़ की टहनियों से महिलाओं की पिटाई (Czech Republic)- चेक गणराज्य में बेहद अजीबोगरीब परंपरा का पालन किया जात है, जिसमें पुरुष ईस्टर मंडे को पेड़ की टहनियों से महिलाओं को पीटते (Whipping Monday) हैं। इसके बदले में महिलाएं पुरुषों को अच्छी पिटाई करने के लिए पुरस्कार भी देती हैं। इस परंपरा के तहत कम उम्र के पुरुषों को रंगीन अंडा दिया जाता है और अधेड़ उम्र के पुरुषों को शराब मिलती है। इन लोगों का मानना है कि पिटाई करने से महिलाओं में फर्टिलिटी बेहतर होती है।



2. दुल्हन पर लगाई जाती है कालिख (Scotland)- स्कॉटलैंड में सालों से चली आ रही एक प्रथा के तहत लोग होने वाली दुल्हन पर शादी से पहले (Blackening of the bride) कालिख लगाते हैं। इतना ही नहीं होने वाली दुल्हन को कीचड़ से लेकर अंडे और अन्य चीजों से नहलाया जाता है। लोगों का मानना है कि इससे दुल्हन के अंदर सहनशीलता आती है, जो शादी के बाद आने वाली समस्याओं झेलने में मदद करती है।



3. टोमाटीनो फेस्टिवल (Spain)- इस फेस्टिवल को आपने 'जिंदगी न मिलेगी दोबारा' फिल्म के एक गाने में जरूर देखा होगा। स्पेन में होने वाला इस अजीबोगरीब टोमाटीनो फेस्टिवल में सैकड़ों किलो टमाटर की बर्बादी होती है। एक दूसरे पर टमाटर फेंकने वाला यह त्योहार अगस्त के आखिरी बुधवार के दिन मनाया जाता है।

4. पत्नी को गोद में उठाकर रेस (Finland)- अजीबोगरीब रीति-रिवाजों की लिस्ट में फिनलैंड में खेले जाने वाले वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप (Wife-carrying Championship) भी शामिल है, जिसमें पत्नी को अपने ऊपर टांगकर रेस लगाई जाती है। इसमें ज्यादातर लोग पत्नी को पीठ पर उल्टा टांग लेते हैं, जिससे पति दोनों पैरों को अपने हाथों से पकड़कर भाग सके। रेस में जीतने वाले पुरुष को उसकी पत्नी के वजन के बराबर बियर मिलती है।

5. डानुबे क्रॉस स्विमिंग (Romania)- डानुबे क्रॉस स्विमिंग (Danube Cross Swimming) एक तरह की प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन रोमानिया में होता है। इस अजीबोगरीब रेस में चर्च के प्रीस्ट एक क्रॉस को भयंकर ठंड में नदी में फेंक देते हैं। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि नदी का पानी भी बर्फीला हो जाता है, ऐसे में पुरुषों को नदी में जाकर सबसे पहले क्रॉस हासिल करना होता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति सबसे पहले क्रॉस को खोज कर ले आता है उसके लिए आने वाला साल बेहद शुभ होता है। हालांकि इतनी ठंड में पानी के अंदर जाने से पहले लोग वोडका पीते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी आसानी हो।

6. कागा टियो (Catalonia)- इस अजीबोगरीब परंपरा (Caga Tio) का पालन क्रिसमस के मौके पर स्पेन के कैटालोनिया में किया जाता है। इसमें पेड़ के लट्ठे के एक छोटे टुकड़ा के ऊपर चेहरा बनाया जाता है। यहां के बच्चे इस चेहरे का ध्यान रखते हैं और उसे खाना भी खिलाते हैं। वहीं क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले बच्चे डंडे से इस चेहरे को मारते हैं, जिसके बाद घरवाले उस लट्ठे के पास कोई गिफ्ट रख देते हैं।