चलती कटिहार एक्सप्रेस में घूम रहा था जहरीला सांप, यात्रियों में मची चीख-पुकार, डरावना वीडियो हुआ वायरल

ट्रेन में सांप का वीडियो: सोशल मीडिया पर एक बेहद हैरान और डराने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन में सांप घूस गया है और तेजी रेंग रहा है। सांप को देखने के बाद ट्रेन में चीख पुकार मच गई और लोग सांप को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

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🛏️ Sleeper Coach or Snake Sanctuary? 🐍



A disturbing scene was reportedly witnessed on the Katihar Express while travelling towards Kolkata at night—a long snake was seen emerging from beneath a Side Lower berth in a moving train.



🎟️ Full fare

🛏️ Sleeper berth

🐍 And… pic.twitter.com/LoQ32A7snk — Jharkhand Rail Users (@JharkhandRail) September 20, 2026

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि कटिहार एक्सप्रेस में सांप देखा गया है, जिसका वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि स्लीपर कोच या सांपों का ठिकाना? खबर है कि रात में कोलकाता जा रही कटिहार एक्सप्रेस में एक परेशान करने वाला नजारा दिखा। चलती ट्रेन में साइड लोअर बर्थ के नीचे से एक लंबा सांप निकलता हुआ देखा गया।यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि स्लीपर कोच के साइड लोअर बर्थ के नीचे से एक सांप निकलकर जा रहा है। देखने में यह सांप जहरीले काॅमन करैत की तरह दिख रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर कौन सांप था। काॅमन करैत एक बेहद जहरीला और खतरनाक सांप होता है। अगर यह सांप काट लेता है, तो इलाज नहीं मिलने पर इंसान की मौत हो सकती है।वीडियो में आप देख सकते हैं कि सांप देखने के बाद चीख पुकार मच गई है। लोगों की आवाज सुनाई दे रही है और किसी ने यह डरावना नजारा अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। सीट के नीचे से निकलकर सांप दरवाजे के पीछे छिपा है और उसकी पूछ दिख रही है। वायरल वीडियो पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।एक शख्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा है कि जिस तेजी से ट्रेनों के डिब्बों, एसी कोचों और यहां तक कि इंजन में सांपों के मिलने की खबरें आ रही हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि रेलवे को जल्द ही एक नई भर्ती निकालनी पड़ेगी। पद का नाम होगा मुख्य सर्प पकड़ो अधिकारी। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है।स्वतंत्र रूप से वीडियो की सत्यता की पु्ष्टि नहीं करता है।